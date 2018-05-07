После запрета картин Netflix в Каннах онлайн-кинотеатр собрался купить права на фильм-открытие фестиваля

Хотя ранее компания сама отказалась от участия в мероприятии.

По информации источников издания Variety, руководители Netflix выразили интерес к возможному приобретению прав на испаноязычную драму «Все знают» с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом в главных ролях, который покажут в первый день Каннского кинофестиваля 8 мая.

По словам журналистов, в обычных условиях подобная информация о возможной покупке картины не привлекла бы много внимания, однако сейчас, спустя несколько месяцев споров представителей фестиваля и онлайн-кинотеатра, это стало важным событием.

Ранее руководитель отдела контента Netflix Тед Сарандос отметил, что компания вполне может приобрести права на один из фильмов, уже заявленных на фестивале в Каннах, прямо во время или после мероприятия, так как многие из них не имеют прокатчика.

Помимо «Все знают», по информации инсайдеров, в Netflix также обратили внимание и на несколько других картин. Пока точно неизвестно, решится ли руководство онлайн-кинотеатра на сделку (и на какие страны будет распространяться предложение). Во Франции прокатчиком ленты стала Memento Films, а премьера фильма в местных кинотеатрах состоится 9 мая. Кроме того, источники Variety сообщили, что интерес к покупке прав на картину выразили и несколько других компаний.

В середине апреля, после продолжительного обсуждения условий возможного участия фильмов Netflix и последующего запрета, компания отказалась от участия в Каннском кинофестивале, так как согласно новым правилам, к конкурсной программе допускались только картины, которые в течение определённого времени шли во французском кинопрокате.

Кроме того, ранее руководство Netflix обсуждало покупку целой сети кинотеатров, где сервис мог бы показывать свои фильмы, в том числе и для потенциальной возможности получения различных премий. Однако в итоге сделка не состоялась из-за слишком высокой цены.

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