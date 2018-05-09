В Милославском районе построили памятник участникам Великой Отечественной войны

8 мая в Милославском районе в посёлке Центральный в исправительной колонии — 1 открыли памятник участникам Великой Отечественной войны — героям Советского Союза Милославского и Скопинского района Рязанской области, сообщает сайт ИД «Пресса». Сооружение построено на средства колонии, сделан руками сотрудников и осужденных.

— Сегодня и завтра мы будем отмечать великий праздник. Это праздник одновременно и горя и радости. В эти дни мы вспоминаем всех павших в годы Великой Отечественной войны. Они заслужили, чтобы о них была светлая память. Мы сами должны помнить о войне, рассказывать своим детям. А в нашем случае мы должны об этом говорить осужденным — сказал начальник ФКУ № 1 УФСИН России по Рязанской области, полковник внутренней службы Валерий Борискин.

Отмечается, что памятник расположен на территории колонии таким образом, чтобы идущие утром на работу осужденные проходили мимо него.

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