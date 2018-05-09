Ещё
В Милославском районе построили памятник участникам Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Милославском районе построили памятник участникам Великой Отечественной войны 

МедиаРязань 1 час назад
8 мая в Милославском районе в посёлке Центральный в исправительной колонии — 1 открыли памятник участникам Великой Отечественной войны — героям Советского Союза Милославского и Скопинского района Рязанской области, сообщает сайт ИД «Пресса». Сооружение построено на средства колонии, сделан руками сотрудников и осужденных.
— Сегодня и завтра мы будем отмечать великий праздник. Это праздник одновременно и горя и радости. В эти дни мы вспоминаем всех павших в годы Великой Отечественной войны. Они заслужили, чтобы о них была светлая память. Мы сами должны помнить о войне, рассказывать своим детям. А в нашем случае мы должны об этом говорить осужденным — сказал начальник ФКУ № 1 УФСИН России по Рязанской области, полковник внутренней службы Валерий Борискин.
Отмечается, что памятник расположен на территории колонии таким образом, чтобы идущие утром на работу осужденные проходили мимо него.
Это неполный текст новости
МедиаРязань: последние новости
На экраны Рязани вышла военная драма о массовом побеге узников из лагеря смерти Собибор В Рязани начался прокат супергеройского боевика «Мстители: Война бесконечности» На экраны Рязани вышел восьмой эпизод киносаги «Звёздные войны»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»1
Худшие эротические сцены в кино
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
Американские фильмы запретили к показу 9 мая75
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали22
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение