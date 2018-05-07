В Словакии состоялась премьера фильма «Собибор»

В столице Словакии состоялась премьера российского художественного фильма Константина Хабенского «Собибор».

Об этом сообщает ТАСС.

«Оба зала были заполнены до отказа. Желающие посмотреть картину, которым не хватило зрительских кресел, расположились прямо на полу. История узников нацистского концлагеря «Собибор», поднявших восстание против фашистских извергов, не оставила равнодушным никого», — директор Музея еврейской культуры в Братиславе Павол Мещтян.

По его словам, фильм был принят очень тепло.

4 мая в здании ООН в Нью-Йорке прошёл показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор».

Подробнее о фильме читайте в материале RT.