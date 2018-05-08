Кейт Бланшетт рассказала о домогательствах Вайнштейна

Кейт Бланшетт присоединилась к числу женщин, которые обвиняют Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В новом интервью Variety актриса призналась, что неоднократно испытывала с его стороны давление и чувствовала себя некомфортно.

Бланшетт приходилось несколько раз за свою карьеру сталкиваться со знаменитым продюсером (и, видимо, его халатом) — актриса снималась в фильмах «Авиатор» и «Талантливый мистер Рипли», которые продюсировал Вайнштейн. «Я думаю, что, будучи хищником, он специально выбирал себе в жертвы уязвимых женщин, — говорит Кейт. — Я вспоминаю о нем плохо. Он много раз говорил мне, что мы не друзья». Когда журналисты попросили актрису пояснить свои слова, она туманно сказала: «Я никогда не стала бы делать те вещи, о которых он просил» — и, дескать, именно поэтому продюсер постоянно повторял ей, что они «не друзья». Бланшетт добавила, что хочет наказать всех этих людей, которые ведут себя неподобающим образом. «Мы должны создавать прецеденты, — сказала актриса и пожелала Харви Вайнштейну отправиться в тюрьму.

Кейт в фотосете для Variety: попкорнnews