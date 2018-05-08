Жанр: мюзикл, комедия
Год: 1977
Страна: СССР
Режиссер: Ян Фрид
Сценарий: Ян Фрид, Феликс Лопе де Вега, Михаил Лозинский
Оператор: Евгений Шапиро
Кто снимался в фильме «Собака на сене»: Маргарита Терехова, Михаил Боярский, Армен Джигарханян, Елена Проклова, Зинаида Шарко, Виктор Ильичев, Игорь Дмитриев, Николай Караченцов, Гелена Ивлиева, Алексей Кожевников Сюжет фильма «Собака на сене» Синьора Диана овдовела. Но она еще очень молода, при этом хороша собой, и к тому же богата. Немудрено, что многие мужчины пытаются добиться от нее взаимности. Но сама Диана никак не может определиться с выбором. Она сама не хочет себе в этом признаваться, но решение откладывается в основном из-за молодого красавца-секретаря, к которому она начинает испытывать непозволительные чувства. Сам секретарь не прочь приударить за хозяйкой, но с другой стороны, ему кружит голову ее служанка Марсела, которая хотя бы сможет выйти за него замуж, ведь она не дворянка, и ее происхождение не может стать помехой на пути к алтарю. Интересные факты о фильме «Собака на сене»:
По признанию актеров, фильм родился на их противостоянии с режиссером. Маргарита Терехова и Михаил Боярский постоянно конфликтовали с Яном Фридом и оспаривали его видение их ролей и фильма в целом. Например, по задумке режиссера Боярский должен был играть Теодоро смешно. После первого просмотра отснятого материала, в котором актер выполнил указание режиссера, от потрясения он не мог встать с кресла, и ему потребовалось успокоительное. В сцене, где Диана бьёт веером Теодоро, так что у него идет носом кровь, Терехова действительно ударила Боярского (который сам попросил сделать сцену понатуральнее) с такой силой, что разбила ему нос до крови. Но именно тогда партнеры, между которыми было семь лет разницы в возрасте, перешли на «ты». До избиения молодой актер называл свою именитую коллегу исключительно по имени-отчеству. Фильм снимался в Ливадийском дворце в Ялте.
Трейлер фильма «Собака на сене»: https://www.youtube.com/watch?v=X3Q1xLnEZEk