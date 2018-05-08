«Собака на сене»

Жанр: мюзикл, комедия

Год: 1977

Страна: СССР

Оператор: Евгений Шапиро

По признанию актеров, фильм родился на их противостоянии с режиссером. Маргарита Терехова и Михаил Боярский постоянно конфликтовали с Яном Фридом и оспаривали его видение их ролей и фильма в целом. Например, по задумке режиссера Боярский должен был играть Теодоро смешно. После первого просмотра отснятого материала, в котором актер выполнил указание режиссера, от потрясения он не мог встать с кресла, и ему потребовалось успокоительное. В сцене, где Диана бьёт веером Теодоро, так что у него идет носом кровь, Терехова действительно ударила Боярского (который сам попросил сделать сцену понатуральнее) с такой силой, что разбила ему нос до крови. Но именно тогда партнеры, между которыми было семь лет разницы в возрасте, перешли на «ты». До избиения молодой актер называл свою именитую коллегу исключительно по имени-отчеству. Фильм снимался в Ливадийском дворце в Ялте.

Трейлер фильма «Собака на сене»: https://www.youtube.com/watch?v=X3Q1xLnEZEk