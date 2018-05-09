Роман Полански пригрозил судом Киноакадемии

Польско-французский режиссер Романа Полански решил обратиться в суд с иском против Академии киноискусств и наук США, которая лишила его статуса члена организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на его адвоката Харланда Брауна.

"Единственное, о чем мы просим, — это слушание, возможность представить свою сторону", — сказал Браун.

Он добавил, что решение организации является нарушением калифорнийского законодательства, и выразил надежду, что академия предпочтет разобраться в ситуации и "начать все сначала", вместо того чтобы идти в суд.

Как отмечается, принятые в январе новые правила организации позволяют принимать решение в отношении исключения членов академии, даже если они на изложили вою позицию.

Браун отметил, что Полански назвал организацию "кучкой лицемеров", которые наградили его "Оскаром" за фильм "Пианист", хотя знали об обвинениях в его адрес.

Ранее руководство Американской киноакадемии проголосовало за лишение режиссера Романа Полански статуса ее члена.