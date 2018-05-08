Жанр: фэнтези, комедия
Год: 2018
Страна: Китай, Канада, США Режиссер: Скотт Спир
Сценарий: Джейсон Филарди
Оператор: Расс Т. Олсоубрук
Кто снимался в фильме «Статус: Обновлен»: Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен, Кортни Итон, Грегг Салкин, Брэк Бэссинджер, Маркян Тарасюк, Эндрю Херр, Мика Сюжет фильма «Статус: Обновлен» Современным миром управляют социальные сети, а значимость событий и явлений определяется количеством лайков. Молодой человек по имени Кайл живет точно так же — в погоне за лайками он не выпускает из рук телефон. Чудесным образом он становится обладателем нового смартфона с установленным волшебным приложением — теперь любой опубликованный им пост в социальных сетях становится реальным. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить. Интересные факты о фильме «Статус: Обновлен»:
Картина вышла в мировой прокат ко Дню всех влюбленных — 9 февраля 2018 года. На экраны российских кинотеатров она выщла на три месяца позже, 10 мая. Росс Линч, Оливия Холт и Грегг Салкин начали свои карьеры в кино как звезды фильмов и сериалов канала Disney. Фильм является первым международным проектом китайских кинокомпаний DNA Pictures и Heyi Capital. Согласно контракту, компании получают права на фильм, чтобы снять его китайский ремейк.
Трейлер фильма «Статус: Обновлен»: https://www.youtube.com/watch?v=PGChoB16krU