Театр наций представляет премьеру спектакля «Игра» в постановке болгарского режиссера

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова готовится представить зрителям спектакль «Игра» в постановке болгарского режиссера Явора Гырдева. Во вторник состоится пресс-показ, серия премьерных спектаклей пройдет 10, 11, 12 и 31 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства напомнила, что режиссер Явор Гырдев уже не первый раз работает в Театре наций. «Прежде болгарский мастер поставил у нас „Метод Гренхольма“ (2010) по пьесе Жорди Гальсерана и „Киллер Джо“ (2011) по пьесе Трейси Леттса . Первое же знакомство московской публики с Гырдевым состоялось в 2004 году, когда был показан его спектакль „Человек-подушка“ по пьесе Мартина Макдонаха , перевернувший все представления об условности. Зрители, сидевшие в двух шагах от актеров, отделенных прозрачной стеной, не могли предугадать ни одного поворота сюжета, и при этом абсолютно верили, что все происходящее не сценическая иллюзия, а реалити-шоу», — рассказали в пресс-службе Театра наций.

На этот раз Гырдев ставит пьесу Энтони Шеффера, более известную как «Сыщик» — так назывался и фильм Кеннета Брана (2007), ставший ремейком «Игры на вылет» Джозефа Манкевича (1972), сказала представительница пресс-службы. По ее словам, драматург Михаил Дурненков , адаптировавший текст Шеффера для Театра наций, перенес действие в наши дни и немного поменял биографии героев. «Так что даже если вы смотрели оба голливудских фильма, с трудом сможете предугадать развитие сюжета в спектакле, который Явор Гырдев сравнивает с виртуальной стратегической игрой: ее герои считают, что движутся к цели, а на самом деле каждый раз выходят на новый уровень заблуждения и упускают тот момент, когда игра превращается в действительность», — пояснила собеседница ТАСС.

Сам же Явор Гырдев четко сформулировал свою режиссерскую задачу. «В нашей версии этой истории острый сюжет не цель, а средство для раскрытия природы героев», — заявил режиссер. По его мнению, «человеческая природа лучше всего проявляется в жестком театре».

"Пьеса Шеффера — триллер с элементами комедии, но для нас все повороты сюжета, напряжение, возникающее от этих поворотов, и даже абсурдные шутки, — все это дает героям возможность полнее раскрыться перед самими собой. И в конце концов, дает и нам шанс их понять. Я бы даже назвал наш спектакль триллером экзистенциального пробуждения, некой танатотерапией, которая провоцирует зрителя поставить себя в предлагаемые обстоятельства, посмотреть на себя с неожиданной стороны и надеяться проснуться очищенным. Хотя, может быть, эта надежда несколько утопична", — процитировали Гырдева в пресс-службе Театра наций.