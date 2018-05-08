5 фильмов, которые зададут атмосферу на 9 Мая

Поэтому WMJ.ru в преддверии Дня Победы решил составить список фильмов, которые наиболее точно передают атмосферу пережитых нашими дедами и прадедами испытаний. Сквозь патриотичные слезы представляем нашу подборку.

«Брестская крепость»

Это как раз тот фильм, который каждой своей сценой, каждым своим диалогом преисполняет героическими чувствами. Здесь показывают людей, которые еще в полной мере не знали, что им угрожает — им больно, им страшно, но они не сдаются. Снял «Брестскую крепость» небезызвестный режиссер Александр Котт , и, по словам критиков, это одна из лучших его работ.

Лента рассказывает о первом дне Великой Отечественной войны и героической обороне немецко-фашистского нападения на Брестскую крепость — одно из первых препятствий у границы Польши с Россией.

Павел Деревянко и Уникальность картины — в документальной точности изображения событий. И это заслуга не только сценария, но и качественного актерского состава: Александр Коршунов Андрей Мерзликин воплотили в своих ролях образы реальных командиров, защищавших крепость, и сделали это блестяще.

«Жизнь прекрасна»

Истории про концлагеря особенно тяжелы, но некоторые позволяют взглянуть на события под другим углом. Так, в итальянском фильме «Жизнь прекрасна» рассказывается история еврейской семьи, попавшей в плен, но при этом сохранившей оптимистический настрой… Настрой на то, что жизнь прекрасна.

Главную роль в фильме сыграл Роберто Бениньи . При этом он же занял режиссерское кресло. По сюжету его герой, отважный Гвидо, с семьей попадает в лагерь смерти. Своему сыну он решает сказать, что лагерь — большая игра, а ее приз — боевой танк, который достанется тому, кто сможет не попасться на глаза надзирателям. Таким образом Гвидо делает все, чтобы сын поверил в игру и остался жив.

«В августе 44-го…»

Первопроходец и один из лучших фильмов о военном шпионаже — «В августе 44-го…» — снял талантливый режиссер Михаил Пташук . Несмотря на свой небольшой опыт, Михаил сделал интересную картину с необычным сюжетом, который захватывает зрителя и не дает оторваться от экрана до самого конца.

Это и драма, и детектив, и триллер, история которого разворачивается летом 1944 года, когда до победы остается год. Беларусь уже освобождена, но на ее территории до сих пор остается группа лазутчиков, регулярно передающая информацию о советских войсках немецкой стороне. Обезвредить ее предстоит отряду русских разведчиков СМЕРШ (прим. WMJ.ru: сокращение от «Смерть шпионам!»).

Картина снята по одноименной повести Владимира Богомолова , а ее героев на экране воплотили легендарные актеры Владислав Галкин Евгений Миронов . Многие называют игру последнего лучшей за всю карьеру. Еще бы! Известный факт: Миронов перед съемками приехал к автору повести со списком из 79 вопросов, чтобы лично узнать все нюансы образа.

«По соображениям совести»

Традиционно американские картины о Второй мировой войне у нас вызывают небольшой скепсис, но фильм «По соображениям совести» — исключение из правила.

В ленте рассказывается реальная история капрала (рядового первого класса) Десмонда Досса, первого отказника по соображениям совести, который получил высшую военную награду США Медаль Почета.

Сыграл Десмонда актер Эндрю Гарфилд , и, признаемся, вжиться в роль у него получилось на все сто. Его герой по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие и убивать, но при этом отправляется добровольцем на войну в качестве санитара.

Ему предстоит пройти через непонимание сослуживцев и большой внутренний кризис, прежде чем он спасет много жизней…

«А зори здесь тихие…»

Творение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» экранизировалась дважды, в 1972 и 2015 годах. Оба фильма отлично передают историю девушек-зенитчиц, которые во главе со старшиной Федотом Васковым ведут неравный бой с немецкими десантниками. Однако именно советская лента, снятая Станиславом Ростоцким , наиболее полная, раскрытая и оттого любима поклонниками повести Васильева.

Фильм состоит из двух серий и благодаря большому хронометражу практически идеально (за исключением нескольких деталей) повторяет оригинальное произведение.

Без каких-либо спецэффектов и ярких боевых сцен этот фильм остается одним из самых пронзительных за всю историю советского кино. В центре внимания девушки со своими мечтами о любви, карьере, счастливой жизни… Они сталкиваются со страшной правдой военного времени: у счастливой жизни теперь слишком высокая цена и ее нужно кому-то заплатить.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK