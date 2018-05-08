5 фильмов, которые зададут атмосферу на 9 Мая 

Поэтому WMJ.ru в преддверии Дня Победы решил составить список фильмов, которые наиболее точно передают атмосферу пережитых нашими дедами и прадедами испытаний. Сквозь патриотичные слезы представляем нашу подборку.
«Брестская крепость»
Это как раз тот фильм, который каждой своей сценой, каждым своим диалогом преисполняет героическими чувствами. Здесь показывают людей, которые еще в полной мере не знали, что им угрожает — им больно, им страшно, но они не сдаются. Снял «Брестскую крепость» небезызвестный режиссер Александр Котт, и, по словам критиков, это одна из лучших его работ.
Лента рассказывает о первом дне Великой Отечественной войны и героической обороне немецко-фашистского нападения на Брестскую крепость — одно из первых препятствий у границы Польши с Россией.
Уникальность картины — в документальной точности изображения событий. И это заслуга не только сценария, но и качественного актерского состава: Александр Коршунов, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин воплотили в своих ролях образы реальных командиров, защищавших крепость, и сделали это блестяще.
«Жизнь прекрасна»
Истории про концлагеря особенно тяжелы, но некоторые позволяют взглянуть на события под другим углом. Так, в итальянском фильме «Жизнь прекрасна» рассказывается история еврейской семьи, попавшей в плен, но при этом сохранившей оптимистический настрой… Настрой на то, что жизнь прекрасна.
Главную роль в фильме сыграл Роберто Бениньи. При этом он же занял режиссерское кресло. По сюжету его герой, отважный Гвидо, с семьей попадает в лагерь смерти. Своему сыну он решает сказать, что лагерь — большая игра, а ее приз — боевой танк, который достанется тому, кто сможет не попасться на глаза надзирателям. Таким образом Гвидо делает все, чтобы сын поверил в игру и остался жив.
«В августе 44-го…»
Первопроходец и один из лучших фильмов о военном шпионаже — «В августе 44-го…» — снял талантливый режиссер Михаил Пташук. Несмотря на свой небольшой опыт, Михаил сделал интересную картину с необычным сюжетом, который захватывает зрителя и не дает оторваться от экрана до самого конца.
Это и драма, и детектив, и триллер, история которого разворачивается летом 1944 года, когда до победы остается год. Беларусь уже освобождена, но на ее территории до сих пор остается группа лазутчиков, регулярно передающая информацию о советских войсках немецкой стороне. Обезвредить ее предстоит отряду русских разведчиков СМЕРШ (прим. WMJ.ru: сокращение от «Смерть шпионам!»).
Картина снята по одноименной повести Владимира Богомолова, а ее героев на экране воплотили легендарные актеры Владислав Галкин и Евгений Миронов. Многие называют игру последнего лучшей за всю карьеру. Еще бы! Известный факт: Миронов перед съемками приехал к автору повести со списком из 79 вопросов, чтобы лично узнать все нюансы образа.
«По соображениям совести»
Традиционно американские картины о Второй мировой войне у нас вызывают небольшой скепсис, но фильм «По соображениям совести» — исключение из правила.
В ленте рассказывается реальная история капрала (рядового первого класса) Десмонда Досса, первого отказника по соображениям совести, который получил высшую военную награду США Медаль Почета.
Сыграл Десмонда актер Эндрю Гарфилд, и, признаемся, вжиться в роль у него получилось на все сто. Его герой по религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие и убивать, но при этом отправляется добровольцем на войну в качестве санитара.
Ему предстоит пройти через непонимание сослуживцев и большой внутренний кризис, прежде чем он спасет много жизней…
«А зори здесь тихие…»
Творение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» экранизировалась дважды, в 1972 и 2015 годах. Оба фильма отлично передают историю девушек-зенитчиц, которые во главе со старшиной Федотом Васковым ведут неравный бой с немецкими десантниками. Однако именно советская лента, снятая Станиславом Ростоцким, наиболее полная, раскрытая и оттого любима поклонниками повести Васильева.
Фильм состоит из двух серий и благодаря большому хронометражу практически идеально (за исключением нескольких деталей) повторяет оригинальное произведение.
Без каких-либо спецэффектов и ярких боевых сцен этот фильм остается одним из самых пронзительных за всю историю советского кино. В центре внимания девушки со своими мечтами о любви, карьере, счастливой жизни… Они сталкиваются со страшной правдой военного времени: у счастливой жизни теперь слишком высокая цена и ее нужно кому-то заплатить.
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Текст: Дарья Антипина
Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK