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9 мая на большом экране можно увидеть самые заметные отечественные фильмы последних лет
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9 мая на большом экране можно увидеть самые заметные отечественные фильмы последних лет 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
В честь празднования Дня Победы во всех кинотеатрах «КАРО» будет демонстрироваться только российское кино. В праздничный репертуар вошли как отечественные новинки проката и военные картины, так и высоко оцененные российскими зрителями фильмы последних лет, включая авторское кино. Среди них «Сталинград», «Экипаж», «Движение вверх», «Довлатов», «Аритмия» и другие.
Специальным событием станет эксклюзивный показ легендарной эпопеи о Холокосте «Шоа» французского режиссера Клода Ланцмана в первом зале киноцентра «Октябрь». На все сеансы 9 мая будет установлена специальная цена, соответствующая ценам буднего дня. В Москве и Московской области стоимость билета составит от 150 рублей, в регионах — от 120 рублей (Стоимость билета на показ 1-ой из 2-ух частей фильма «Шоа» составит 350 рублей). Ветераны ВОВ смогут посмотреть все фильмы бесплатно согласно постоянно действующим льготам в сети «КАРО». Список фильмов: Тренер Собибор Гоголь. Вий Танки Движение вверх Лёд Довлатов Аритмия Сталинград Холодное танго 28 панфиловцев Легенда №17 Экипаж Смешарики. Дежавю МУЛЬТ в кино. Выпуск №74. Планета Май!
Подробности акции уточняйте по ссылке. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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