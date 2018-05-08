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Полевой кинотеатр будет работать 9 мая на острове Юность
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Полевой кинотеатр будет работать 9 мая на острове Юность 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом сообщает пресс-служба областного кинофонда.
Показ фильмов военно-патриотической тематики в полевом палаточном кинотеатре пройдёт 9 мая с 12:00 до 16:00 на территории Детской железной дороги в рамках открытия 79-го летнего сезона. Вход свободный.
В программе кинотеатра показаны документальные и анимационные фильмы военно-патриотической тематики, а также фильмы Иркутского областного кинофонда и Восточно-Сибирской студии кинохроники.
Одним из сюрпризов для зрителей станет сюжет Полины Степановой и Дмитрия Слободчикова «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съёмочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссёра Солбона Лыгденова.
Маленьких зрителей порадует военно-приключенческий мультфильм «Крепость: щитом и мечом».
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