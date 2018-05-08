Минобороны РФ опубликовало архивные документы, которые легли в основу фильмов о ВОВ

На сайте оборонного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент.

Представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о мужестве и героизме защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа — военные киноленты: «В небе „ночные ведьмы“ (киностудия им. Горького, 1981 г.), „Экипаж машины боевой“ (Одесская киностудия, 1983 г.), „Батальоны просят огня“ (Мосфильм, 1985 г.), „Аты-баты, шли солдаты“ (киностудия им. Довженко, 1976 г.), „Командир счастливой „Щуки“ (Мосфильм, 1972 г.).

Пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений, славные боевые дела которых легли в основу киношедевров.

Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны — прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка „ночных ведьм“ Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная . Интересно будет также ознакомиться с личными делами командиров подводных лодок „Щ-403“ и „Щ-422“ Семена Коваленко и Федора Видяева, ставших прообразом капитана Строгова и событий, описываемых в фильме „Командир счастливой „Щуки“.

Из документов, посвященных событиям фильма „Аты-баты, шли солдаты“, пользователи смогут узнать документальные подробности страшного боя в марте 1943 года, когда 25 пехотинцев лейтенанта Петра Широнина ценой собственных жизней не пропустили, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года личному составу 8 стрелковой роты 78-го гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено высшее звание Героя Советского Союза. О событиях ожесточенных боев рассказывают также оперативные сводки, письма командования семьям героев, наградные документы и газетные вырезки военных лет.

В разделе представлены архивные документы, повествующие о героических моментах битвы за Днепр, известные кинозрителю по фильму „Батальоны просят огня“. Накал боев, героизм воинов Красной Армии в ходе форсирования реки и занятии высот отражены в журналах боевых действий войск Воронежского фронта и наградных документах командиров частей.

Большой интерес интернет-пользователей вызовут документы, послужившие основой военной драмы „Экипаж машины боевой“ об участии советских танкистов в битве на Курской дуге.

Сюжетом этой киноленты стали события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова, который во время Великой Отечественной воевал танкистом и, в том числе, принимал участие в боевых действиях в Курской битве летом 1943 года.

Минобороны России публикует исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечества.