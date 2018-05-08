Константин Хабенский о съемках «Собибора»: Я не говорил «начали», но говорил «стоп»

Режиссерский дебют актера Константина Хабенского — фильм «Собибор» вышел в российский прокат. Эта лента о жизни в фашистском концлагере, из которого был совершен единственный относительно успешный массовый побег заключенных. Понятно, что кино не развлекательное. Понятно, почему кинематографистов до сих пор не оставляют ужасы Второй мировой. Там драма. Там характеры. Там чрезвычайные обстоятельства. Там соль и смысл нашей жизни. Хотя желание сделать па перед увлекающимся историей войны министром Мединским наверняка тоже играет свою роль.

Владимир Мединский в титрах «Собибора» был обозначен как «автор идеи». Константин Хабенский, отвечая на вопрос Sobesednik.ru, сказал, что на этапе, когда он подключился к проекту, министр уже не вмешивался. Хотя еще за несколько месяцев до выхода фильма Мединского считали автором сценария, сам он это опроверг. В качестве сценаристов была обозначена группа во главе с Александром Адабашьяном , но в итоге в титрах автором сценария записали… все того же Хабенского. Прокатчики объясняют это тем, что от начального сценария там мало что осталось.

Один из ведущих актеров России решился на столь масштабное расширение амплуа после мирового успеха «Рая» Андрея Кончаловского на ту же тему — жизни и смерти в концлагере. Решение смелое, тем более что сам Константин исполнил главную роль — руководителя восстания Александра Печерского . Режиссер заверил Sobesednik.ru, что это не было проблемой и он действительно лично руководил съемочным процессом: «Я не говорил „начали“, но говорил „стоп“.

Но чем больше подозрений в том, что имя Хабенского использовано в основном для пиара, тем лучше для самого Константина. Потому что фильм вышел по режиссерским меркам достаточно крепким, держит в напряжении и заставляет сопереживать героям. Да и вообще, когда режиссер дает сам себе главную, столь сильную и очень положительную роль (после уговоров резко становится командиром зэков, а его героя прямо в кадре сравнивают с библейским Моисеем), получается нескромно.

Правда, в некоторых эпизодах „Собибор“ проседает. Например, один из узников-евреев говорит про главного героя: „Товарищ Сталин у Саши в сердце. Как и у всех нас“. Реплика выбивается из контекста и передергивает. „А вы не уловили иронии?“ — переспросил Хабенский журналистов после пресс-показа. Оказалось, на монтаже режиссеру и помощникам показалось, что ирония однозначно считывается. Однако уверенность эта сомнительная.

Центральный эпизод — пьянка в честь дня рождения начальника лагеря с издевательствами, глумлением и убийствами узников, оказалось, „почти на сто процентов придумана“. Да и вообще, немцы порой показаны как откровенные садисты маниакального склада или недалекие дурачки из анекдотов про Штирлица. Впрочем, последнее — издержки не только российского, но и европейского кино о Второй мировой.

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Материал вышел в издании „Собеседник“ №17-2018 под заголовком „Хабенский и холокост“.