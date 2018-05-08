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Фильм с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет Каннский фестиваль
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Фильм с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет Каннский фестиваль 

360tv.ru 13 минут назад
Во Франции 8 мая стартует 71‐й Каннский фестиваль. Первым фильмом, который продемонстрируют публике, станет кинолента иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают». Главные роли в нем исполнила актерская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, сообщило Agence France‐Presse.
Открывать величайший фестиваль в мире — большая честь для любого актера. А сделать это вместе с Асгаром Фархади и своей супругой — лучше просто не бывает!
— актер Хавьер Бардем.
Впервые с 2004 года Каннский фестиваль откроется фильмом на испанском языке. На протяжении многих лет первые работы, демонстрируемые на фестивале, были на английском или французском.
Всего за Золотую пальмовую ветвь будет бороться 21 фильм. Среди них работа российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Сюжет киноленты основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя.
Ранее стал известен полный состав жюри Каннского фестиваля. В частности, фильмы будут оценивать французский и российский режиссеры Робер Гедигян и Андрей Звягинцев.
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