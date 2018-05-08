Фильм с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет Каннский фестиваль

Открывать величайший фестиваль в мире — большая честь для любого актера. А сделать это вместе с Асгаром Фархади и своей супругой — лучше просто не бывает!

— актер Хавьер Бардем.

Впервые с 2004 года Каннский фестиваль откроется фильмом на испанском языке. На протяжении многих лет первые работы, демонстрируемые на фестивале, были на английском или французском.

Всего за Золотую пальмовую ветвь будет бороться 21 фильм. Среди них работа российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Сюжет киноленты основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя