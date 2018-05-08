«Мы помним»: современные фильмы о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война оставила глубочайший след в нашей истории, затронув сердца множества людей, искалечив тысячи судеб и унеся миллионы жизней. Вечная память героям, мужественно сражавшимся за родину, за близких людей и за мир. Героям, благодаря которым сегодня мы можем наслаждаться мирным небом над головой.

Предлагаем вам подборку современных картин о войне, которые, соблюдая лучшие традиции советских военных фильмов, расскажут свои уникальные истории о храбрости, проявленной в бою, о любви под градом выстрелов и о подвигах, что навсегда останутся в веках.

Мы из будущего (2008 год) Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных сражений августа 1942-го. Главные герои ленты — четверо «черных следопытов» — ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие. Но волею судьбы или благодаря магическому озеру, молодые люди попадают в 1942 год, где им предстоит в полной мере осознать истинную цену наград, которые они с такой легкостью продают с молотка.

Брестская крепость (2010 год) Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым , комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Сталинград (2013 год) 1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

Битва за Севастополь (2015 год) Фильм основан на реальной истории Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война…

72 часа (2015 год) В самом начале Великой Отечественной войны крохотный городок Ставрово оказывается в эпицентре большой истории. Его расположение, близость линии фронта, железная дорога, перекресток нескольких дорог привели в город крупный гарнизон немцев. Но в городе действует подполье, состоящее, в основном, из вчерашних школьников. Это история противостояния двух молодых людей, двух жизненных позиций — комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. Оба молоды, оба читали одни и те же книжки в детстве, учились в одной школе, любили одну девушку. Но первый, не задумываясь, отдал жизнь за то, что считал священным — за Родину, а второй самозабвенно мучил и убивал своих же соотечественников, соседей, знакомых, бывших одноклассников.

28 панфиловцев (2016 год) Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяли от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской.

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