Ещё
Сегодня во Франции откроют 71-й Каннский кинофестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегодня во Франции откроют 71-й Каннский кинофестиваль 

Ревизор.ru 38 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Фильмом открытия станет драма иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Съемки ленты продолжались 4 месяца. По новым правилам, журналисты не смогут увидеть картину до премьерного показа. В основную программу конкурса попал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Картина рассказывает о малоизвестных фактах из жизни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Также за главный приз поборются киноленты: «На войне» (реж. Стефан Бризе), «Догмен» (реж. Маттео Гарроне), «Книга образов» (реж. Жан-Люк Годар), «Асако I и II» (реж. Рюсюки Хамагучи), «Прости, ангел» (реж. Кристоф Оноре), «Девушки солнца» (реж. Ева Хуссон), «Пепельный — самый чистый белый» (реж. Цзя Чжанкэ), «Магазинные воры» (реж. Кореэда Хирокадзу), «Капернаум» (реж. Надин Лабаки), «Пылающий» (реж. Ли Чан Донг), «Черный клановец» (реж. Спайк Ли), «Под Сильвер-Лэйк» (реж. Дэвид Роберт Митчелл), «Три лица» (реж. Джафар Панахи), «Холодная война» (реж. Павел Павликовски), «Счастливый Лазарь» (реж. Алисия Рорвахер), «Йомеддин» (реж. Эй. Б. Шоуки), «Айка» (реж. Сергей Дворцевой) и «Дикая груша» (реж. Нури Бильге Джейлан). В жюри фестиваля в этот раз вошел российский режиссер Андрей Звягинцев, председателем стала австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Помимо основного конкурса на смотре покажут еще несколько десятков картин. Так зрители увидят спин-офф знаменитой космооперы «Хан Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда и «Ле-Гран Бан» Жиля Леллуша.
Ревизор.ru: последние новости
10 лучших премьер кино в мае В сети появился первый трейлер фильма "Робин Гуд: Начало" HBO продлит "Мир Дикого Запада" на третий сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я хочу раздеться»27
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали10
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Как снимали самую эротическую сцену советского кино4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение