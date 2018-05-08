Сегодня во Франции откроют 71-й Каннский кинофестиваль 

Фильмом открытия станет драма иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Съемки ленты продолжались 4 месяца. По новым правилам, журналисты не смогут увидеть картину до премьерного показа. В основную программу конкурса попал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Картина рассказывает о малоизвестных фактах из жизни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Также за главный приз поборются киноленты: «На войне» (реж. Стефан Бризе), «Догмен» (реж. Маттео Гарроне), «Книга образов» (реж. Жан-Люк Годар), «Асако I и II» (реж. Рюсюки Хамагучи), «Прости, ангел» (реж. Кристоф Оноре), «Девушки солнца» (реж. Ева Хуссон), «Пепельный — самый чистый белый» (реж. Цзя Чжанкэ), «Магазинные воры» (реж. Кореэда Хирокадзу), «Капернаум» (реж. Надин Лабаки), «Пылающий» (реж. Ли Чан Донг), «Черный клановец» (реж. Спайк Ли), «Под Сильвер-Лэйк» (реж. Дэвид Роберт Митчелл), «Три лица» (реж. Джафар Панахи), «Холодная война» (реж. Павел Павликовски), «Счастливый Лазарь» (реж. Алисия Рорвахер), «Йомеддин» (реж. Эй. Б. Шоуки), «Айка» (реж. Сергей Дворцевой) и «Дикая груша» (реж. Нури Бильге Джейлан). В жюри фестиваля в этот раз вошел российский режиссер Андрей Звягинцев, председателем стала австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Помимо основного конкурса на смотре покажут еще несколько десятков картин. Так зрители увидят спин-офф знаменитой космооперы «Хан Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда и «Ле-Гран Бан» Жиля Леллуша.