Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в сообщении ведомства.

Опубликованные документы посвящены «мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа». В списке фильмов — «Батальоны просят огня», «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“ и другие.