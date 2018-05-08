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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов
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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министерство обороны России сообщило о публикации архива документов о прототипах героев военных фильмов, передает РИА «Новости».
"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в сообщении ведомства.
Опубликованные документы посвящены «мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа». В списке фильмов — «Батальоны просят огня», «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“ и другие.
Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова возглавила акцию „Бессмертный полк“ в Лиссабоне.
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