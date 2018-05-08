Минобороны опубликовало документы о прототипах героев фильмов о войне

Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне. Пожелтевшие исторические формуляры, снимки, сделанные ещё в годы войны — например, портрет героя Советского Союза Евдокии Бершанской — командира авиаполка «ночных ведьм», наводивших ужас на фашистов. Приказ об основании таких соединений, целиком состоявших из девушек, как следует из архивной подборки, был рассекречен только в 1990 году. Сняла фильм режиссер Евгения Жигуленко , которая сама в этом полку командовала звеном.

А вот сценаристом другой легендарной военной драмы — «Экипаж машины боевой» — стал герой Советского Союза Александр Милюков. Он участвовал в битве на Курской дуге — фильм посвящен этому крупнейшему танковому сражению. На сайте есть личные дела командиров подводных лодок «Щ-403» и «Щ-422» — их истории послужили основой для экранного образа капитана Строгова в ленте «Командир счастливой „Щуки“. Представлены также оперативные сводки героической битвы за Днепр, которой посвящён знаменитый фильм „Батальоны просят огня“.