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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев фильмов о войне
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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев фильмов о войне 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне. Пожелтевшие исторические формуляры, снимки, сделанные ещё в годы войны — например, портрет героя Советского Союза Евдокии Бершанской — командира авиаполка «ночных ведьм», наводивших ужас на фашистов. Приказ об основании таких соединений, целиком состоявших из девушек, как следует из архивной подборки, был рассекречен только в 1990 году. Сняла фильм режиссер Евгения Жигуленко, которая сама в этом полку командовала звеном.
А вот сценаристом другой легендарной военной драмы — «Экипаж машины боевой» — стал герой Советского Союза Александр Милюков. Он участвовал в битве на Курской дуге — фильм посвящен этому крупнейшему танковому сражению. На сайте есть личные дела командиров подводных лодок «Щ-403» и «Щ-422» — их истории послужили основой для экранного образа капитана Строгова в ленте «Командир счастливой „Щуки“. Представлены также оперативные сводки героической битвы за Днепр, которой посвящён знаменитый фильм „Батальоны просят огня“.
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