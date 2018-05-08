Ещё
Какой фильм из Перми увидим на Каннском фестивале?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какой фильм из Перми увидим на Каннском фестивале? 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Слышала, что в Перми сняли детский художественный фильм. Что это за кино?
Действительно, пермская компания «Интерсфера» сняла детский короткометражный художественный фильм «Легенда о пиратах».
«В сюжете нашего фильма, основанного на реальных событиях, лежит история единственных женщин-пираток Бони Энн и Мерри Рид, — говорит директор компании и режиссёр фильма Вадим Некипелов. — В ролях снялись 20 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Все они — жители Перми и занимаются в нашей киношколе.
В производстве мы использовали современные технологии, поэтому дети работали перед камерой всего 54 дня. Съёмки крупных планов проходили в павильоне пермской киностудии «Бажов», а море снимали на Мальте. На монтаже натурный слой будем совмещать со студийным.
Сейчас готовим фестивальную, более расширенную версию фильма, переснимаем некоторые сцены и планы. Премьерный показ ленты пройдёт в Перми в конце мая. Планируем подать заявку на участие в Каннском кинофестивале в сентябре 2018 года в номинации «Короткометражное кино».
АиФ Пермь: последние новости
Конкурс: выиграй билеты на фильм «Парк юрского периода 3D» (6+) «Боялся оставаться с детьми». Как радиофизик стал воспитателем детсада В пермском детсаду родители перекидывают детей через забор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу20
«Я хочу раздеться»27
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали12
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу35
Ляпы в наших фильмах, которых можно было избежать
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение