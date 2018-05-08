Какой фильм из Перми увидим на Каннском фестивале?

Слышала, что в Перми сняли детский художественный фильм. Что это за кино?

Действительно, пермская компания «Интерсфера» сняла детский короткометражный художественный фильм «Легенда о пиратах».

«В сюжете нашего фильма, основанного на реальных событиях, лежит история единственных женщин-пираток Бони Энн и Мерри Рид, — говорит директор компании и режиссёр фильма Вадим Некипелов. — В ролях снялись 20 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Все они — жители Перми и занимаются в нашей киношколе.

В производстве мы использовали современные технологии, поэтому дети работали перед камерой всего 54 дня. Съёмки крупных планов проходили в павильоне пермской киностудии «Бажов», а море снимали на Мальте. На монтаже натурный слой будем совмещать со студийным.

Сейчас готовим фестивальную, более расширенную версию фильма, переснимаем некоторые сцены и планы. Премьерный показ ленты пройдёт в Перми в конце мая. Планируем подать заявку на участие в Каннском кинофестивале в сентябре 2018 года в номинации «Короткометражное кино».