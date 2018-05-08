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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль
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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль
News.ru
1 час назад
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Во вторник, 8 мая, во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль.
Первой картиной, которую представят зрителям, станет работа иранского режиссера
Асгара Фархади
«Все знают» с участием
Пенелопы Крус
и
Хавьера Бардема
, пишет
ТАСС
.
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