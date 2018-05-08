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Звезда «Дневников вампира» Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой-моделью
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Звезда «Дневников вампира» Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой-моделью 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Актер Стивен Маккуин, зрителям в первую очередь известный по роли в сериале «Дневники вампира», неожиданно разорвал помолвку с невестой, моделью Александрой Силва — хотя обручились они всего пять месяцев назад.
29-летний актер в интервью изданию Us Weekly рассказал: «Вы знаете, мы разорвали помолвку», когда его спросили о планах на свадьбу. «Да, так получилось. Такое случается».
Сейчас, по словам Маккуина, он посвящает свое время себе: «Когда я переживаю, то занимаюсь всем, что подвернется под руку — от прогулки с собаками до бокса».
О помолвке с Александрой Стивен объявил в январе этого года — по новомодной традиции для звезд, постом в Instagram, который теперь удален. О романе актера и модели официально стало известно в конце 2016 года, однако встречались они до того, как обручиться, даже дольше — около двух лет.
попкорнnews
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