Звезда «Дневников вампира» Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой-моделью

Актер Стивен Маккуин , зрителям в первую очередь известный по роли в сериале «Дневники вампира», неожиданно разорвал помолвку с невестой, моделью Александрой Силва — хотя обручились они всего пять месяцев назад.

29-летний актер в интервью изданию Us Weekly рассказал: «Вы знаете, мы разорвали помолвку», когда его спросили о планах на свадьбу. «Да, так получилось. Такое случается».

Сейчас, по словам Маккуина, он посвящает свое время себе: «Когда я переживаю, то занимаюсь всем, что подвернется под руку — от прогулки с собаками до бокса».

О помолвке с Александрой Стивен объявил в январе этого года — по новомодной традиции для звезд, постом в Instagram, который теперь удален. О романе актера и модели официально стало известно в конце 2016 года, однако встречались они до того, как обручиться, даже дольше — около двух лет.

попкорнnews