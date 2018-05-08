«Мстители: Война бесконечности» ЭКСКЛЮЗИВ: Гамора осталась ЖИВА

После выхода фильма «Мстители: Война бесконечности» фанаты «Стражей Галактики» были обескуражены смертью любимого персонажа — Гаморы. Тем не менее, Джо Руссо (Joe), один из режиссеров картины, дал намек на то, что девушка может быть жива.

Руссо встретился с учащимися Iowa, чтобы обсудить с ними финал фильма. На вопрос о судьбе Гаморы, он ответил: «Да, она действительно находится внутри Камня Души. Мы пытались показать это, когда в конце фильма Танос встречает маленькую Гамору и всё вокруг них окрашено в оранжевые тона».

Во время конференции также высказывалось предположение, на которое Руссо отвечал достаточно уклончиво, но не пытался опровергнуть, что все растворившиеся в воздухе персонажи просто оказались заперты в Камне Души. Таким образом, возможно, что сюжет фильма «Мстители» будет фокусироваться на попытках вызволить оттуда героев, среди которых может оказаться и Гамора, которая умерла в результате своего рода жертвоприношения Камню. А вы хотите, чтобы Гамора вернулась? Или Стражам Галактики будет лучше без неё?