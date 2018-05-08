Миссия монстра: образ Годзиллы используется для обучения идеям конституции и мира

Город Вакаяма. Профессор женского колледжа читает курс по современной японской конституции, используя весьма далекий от идей верховного закона образ. Ведь Годзилла — всемирно известная инкарнация смерти и разрушения. С 1954 по 2016 год «Я хочу, чтобы студенты изучили, как трансформировалось японское общество, в котором действует конституция, используя образы из серии фильмов про Годзиллу, — пояснил Хироси Ито (Hiroshi Ito), профессор исследований в области массовых коммуникаций. Он использует этого научно-фантастического монстра, который появляется в 29 фильмах, выпущенных в период с 1954 по 2016 год в Японии и Голливуде. Сегодня японские политики говорят о внесении поправок в верховный закон, но «важно, чтобы люди сначала поняли, что находится внутри и вокруг конституции», — говорит Ито.

Монстр Годзилла хорошо играет свою роль и помогает привлечь внимание студентов. Когда в этом году 26 апреля в первый день своего курса по введению в конституцию, профессор распределял учебные материалы с использованием образов из первого фильма про Годзиллу, любопытство студентов оказалось ошеломляющим.

«Фильмы про Годзиллу стартовали как антиядерный, антивоенный проект», — объясняет Ито. Сцены разрушений после нападений Годзиллы в фильме представляли собой города, разрушенные воздушными налетами и атомными бомбардировками во время Второй мировой войны. Далее он говорит о том, что фильм о громадном монстре, разбуженным из вечного сна на дне моря испытанием водородной бомбы, уходит своими корнями в инцидент с судном Фукурю Мару. Это японское рыболовное судно 1 марта 1954 года в южной части Тихого океана было поражено радиоактивными осадками, выпавшими в результате испытания американской водородной бомбы на атолле Бикини на Маршалловых островах. Ито подчеркивает, что авторы фильма хотели акцентировать внимание на опасности ядерного оружия в то время, когда воспоминания об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки были еще свежи.

Большой поклонник Годзиллы, Ито решил использовать образ монстра на занятиях после того, как выпущенный в 2016 году последний фильм серии «Возрождение Годзиллы» имел рекордный кассовый успех, собрав около восьми миллиардов иен (73 миллиона долларов).

В этом фильме Силы самообороны Японии и армия Соединенных Штатов проводят совместную атаку на Годзиллу. США заходят еще дальше, пытаясь вовлечь Организацию Объединенных Наций , и предлагают провести ядерную атаку. И хотя никакого ядерного оружия не использовалось, отход фильма от прошлого Годзиллы с антиядерным посланием стал очевиден. «Эти вещи теперь считаются само собой разумеющимися, и меня это сильно беспокоит», — говорит Ито.

С другой стороны, премьер-министр Синдзо Абэ объявил о намерении отказаться от 9-й статьи конституции, чтобы открыто говорить о существовании Сил самообороны в качестве национальной армии, В связи с этим в парламенте страны идет обсуждение конституционных поправок. Студенты, уже имеющие право голоса, не проявляют, однако, большого интереса к этим вопросам. Политики, выступающие за внесение изменений в конституцию, часто утверждают, что она давно устарела, но «возможно, некоторые люди просто забыли великие цели, идеализированные в конституции», — предполагает Ито.

Именно поэтому Ито хочет, чтобы его ученики узнали о конституции, ее сути, в том числе и о 9-й статье, как основы послевоенного пацифизма в Японии.

Для своего учебного курса Ито выбрал сцены из фильма, которые связаны с миром и конституцией. Одним из примеров стала сцена из 16-ого фильма, выпущенного в 1984 году. США и Советский Союз, теперь Россия, требуют, чтобы правительство Японии поддержало решение о ядерном нападении на монстра, собирающемся высадиться на Японских островах. Японский премьер-министр убеждал лидеров двух сверхдержав, что у Японии есть три принципа: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие на территорию своей страны. «Сможете ли вы использовать ядерное оружие у себя дома, если Годзилла придет к вам?» — спросил японский премьер-министр своих коллег из США и России. В конечном итоге они отступили, и вопрос об использования ядерного оружия отпал.