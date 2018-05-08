Названа дата выхода третьего «Шерлока Холмса»

Компания Warner Bros. анонсировала выпуск третьей части франшизы о Шерлоке Холмсе, в которой роль гениального сыщика играет Роберт Дауни‐младший. Релиз фильма запланирован на Рождество 2020 года, сообщил портал The Wrap.

Картина станет продолжением вышедшей в 2011 году ленты «Шерлок Холмс: игра теней». Этот фильм собрал 545 миллионов долларов в мировом прокате.

Режиссером двух предыдущих лент о Холмсе был Гай Ричи, а продюсированием занималась компания Village Roadshow. Если продюсеры возвращаются в проект, то режиссер для третьего «Шерлока» пока не выбран.

Нет подтверждения и о том, что сыщика вновь сыграет Дауни-младший, а его напарника доктора Ватсона — Джуд Лоу

На данный момент Роберт Дауни-младший занят в съемках комедийного боевика «Путешествие Доктора Дулиттла». Помимо этого актер снимается и в продолжении «Войны бесконечности». Выход обоих фильмов запланирован на следующий год.

Лоу должен появиться в роли Альбуса Дамблдора в фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Картина появится на экранах в марте 2019 года.

В мексиканской столице поклонники «Мстителей» устроили драку в кинотеатре после того, как показ нового фильма Marvel был неожиданно отменен. Охрана сначала пыталась предотвратить конфликт.