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Названа дата выхода третьего «Шерлока Холмса»
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Названа дата выхода третьего «Шерлока Холмса» 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: Ivi.ru
Компания Warner Bros. анонсировала выпуск третьей части франшизы о Шерлоке Холмсе, в которой роль гениального сыщика играет Роберт Дауни‐младший. Релиз фильма запланирован на Рождество 2020 года, сообщил портал The Wrap.
Картина станет продолжением вышедшей в 2011 году ленты «Шерлок Холмс: игра теней». Этот фильм собрал 545 миллионов долларов в мировом прокате.
Режиссером двух предыдущих лент о Холмсе был Гай Ричи, а продюсированием занималась компания Village Roadshow. Если продюсеры возвращаются в проект, то режиссер для третьего «Шерлока» пока не выбран.
Нет подтверждения и о том, что сыщика вновь сыграет Дауни-младший, а его напарника доктора Ватсона — Джуд Лоу.
На данный момент Роберт Дауни-младший занят в съемках комедийного боевика «Путешествие Доктора Дулиттла». Помимо этого актер снимается и в продолжении «Войны бесконечности». Выход обоих фильмов запланирован на следующий год.
Лоу должен появиться в роли Альбуса Дамблдора в фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Картина появится на экранах в марте 2019 года.
В мексиканской столице поклонники «Мстителей» устроили драку в кинотеатре после того, как показ нового фильма Marvel был неожиданно отменен. Охрана сначала пыталась предотвратить конфликт.
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