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«Шерлок Холмс» вернётся, но не скоро
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«Шерлок Холмс» вернётся, но не скоро 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Роберт Дауни-младший вновь предстанет в образе самого знаменитого детектива в истории. Кинокомпания Warner Bros. объявила, что продолжение детективного боевика Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней» выйдет на экраны 25 декабря 2020 года, через неделю после премьеры «Аватара 2».
Первый фильм серии вышел в 2009 году, а через два года последовал сиквел, «Шерлок Холмс: Игра теней». Каждый из фильмов заработал более 500 миллионов долларов в мировом прокате. А вот две последующие работы Гая Ричи, «Агенты А. Н. К. Л.» и «Меч короля Артура», провалились, не окупив свой бюджет. Неизвестно, займётся ли Ричи постановкой «Шерлока Холмса 3», но экранизация «Аладдин», над которой он сейчас работает, выйдет на экраны в мае 2019 года, так что у режиссёра будет достаточно времени. Съёмки третьей части серии должны начаться в 2019 году.
Также пока что официально не подтверждено, вернётся ли к своей роли Джуд Лоу. Известно, что над сценарием работают Женева Робертсон-Дворет («Tomb Raider: Лара Крофт»), Николь Перлман («Стражи Галактики»), Гэри Уитт («Книга Илая»), Крис Бранкато («Нарко») и другие. А продюсерами выступят Лайонел Уиграм и Джоэл Силвер.
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