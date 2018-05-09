Создатели фильма «Шерлок Холмс» рассекретили дату выхода третьей части

Стала известна дата выхода третьей части фильма «Шерлок Холмс». Роль знаменитого сыщика вновь исполнит Роберт Дауни-младший, а его помощника доктора Ватсона сыграет Джуд Лоу . Информация о том, кто выступит режиссером картины, пока не разглашается. В первых двух частях эту должность занимал Гай Ричи.

Как сообщает РИА новости, компания Warner Bros. объявила, что премьера фильма запланирована на 25 декабря 2020 года.

Ранее «СП» писала, что фильм «Мстители: Война бесконечности» всего за одиннадцать дней проката (данные за 7 мая. — Авт.) собрал более миллиарда рублей. Активно на премьеру отреагировали жители России и СНГ. Речь идет о рекордном показателе. При этом фильм еще не начали показывать в ряде стран. К примеру, в Китае.

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