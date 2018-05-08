Стала известна дата премьеры третьего «Шерлока Холмса» с Дауни-младшим

Студия Warner Bros. объявила официальную дату выхода в прокат третьего фильма из серии " Шерлок Холмс " с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу , сообщает Deadline.

Планируется, что кинозритель увидит картину 25 декабря 2020 года — в католическое Рождество.

Участие Дауни-младшего и Лоу в проекте уже подтверждено, а вот вернется ли в кресло режиссера Гай Ричи, пока неизвестно.