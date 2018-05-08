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Стала известна дата премьеры третьего «Шерлока Холмса» с Дауни-младшим
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Стала известна дата премьеры третьего «Шерлока Холмса» с Дауни-младшим 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Студия Warner Bros. объявила официальную дату выхода в прокат третьего фильма из серии "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, сообщает Deadline.
Планируется, что кинозритель увидит картину 25 декабря 2020 года — в католическое Рождество.
Участие Дауни-младшего и Лоу в проекте уже подтверждено, а вот вернется ли в кресло режиссера Гай Ричи, пока неизвестно.
За неделю до нового «Шерлока Холмса» в мировом прокате стартует другой ожидаемый проект — «Аватар 2» Джеймса Кэмерона. Премьера первого «Шерлока Холмса» также почти совпала с премьерой первого «Аватара» в праздничный сезон конца 2009 — начала 2010 года.
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