Фанаты «Мстителей» устроили драку после отмены ночного показа фильма в Мексике

В Мехико произошла массовая драка между поклонниками фильма «Мстители: Война бесконечности» и охранниками кинотеатра, где проходил показ новой ленты от Marvel. Видео произошедшего опубликовало издание Mirror.

Конфликт начался после того, как фильм внезапно отменили. Произошло это буквально в последнюю минуту, когда фанаты уже зашли в кинотеатр комплекса Cinepolis и надеялись на просмотр. О причине отмены показа «Мстители: Война бесконечности» не сообщалось.

Сотрудники кинозала попытались взять ситуацию под контроль и сдержать практически обезумевших поклонников «Мстителей», но это им не слишком удалось.

Пришедшие на фильм старались прорваться мимо охранников, потом в ход пошли кулаки, и началась драка.

За первые выходные новые «Мстители» получили рекордные кассовые сборы, превысившие миллиард долларов. Лента даже опередила «Звездные войны» и стала 34‐м фильмом, который получил столь значимую сумму за короткий срок.