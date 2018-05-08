13 фильмов про людей, которые добились успеха с нуля

Порой кажется, что весь мир против тебя: дела не идут, идеи не получают поддержки и путь к успеху кажется призрачным и неверным. Возможно, так и есть — и для многих работающих моделей бизнеса нужны стартовый капитал, профессиональная команда сотрудников и точное планирование стратегии. Но герои этих фильмов сумели добиться всего самостоятельно — не благодаря чьей-то поддержке, а часто — вопреки. Они верили в себя и очень хотели заниматься любимым делом. Что же у них получилось в итоге? Подборка лучших мотивирующих фильмов.

«Форрест Гамп», 1994

Один из лучших фильмов с участием Тома Хэнкса — и шесть премий «Оскар» подтверждают это. Разумеется, это — сказка от начала и до конца, но она настолько хорошо снята и так искренне сыграна, что воодушевит кого угодно. История милого и наивного человека с задержкой умственного развития — его жизнь показывается с самого детства до периода зрелости.

Мальчик, выросший с матерью-одиночкой в глухом алабамском городке, сумел достичь в жизни очень много — и построить успешный бизнес, и стать национальным героем, и познать настоящую любовь. Он умел быть верным другом, и внимательным собеседником, и просто душевным человеком. Становился лидером целого движения и героем хроник. Что он делал для достижения своих целей и по какому поводу встречался с несколькими президентами США — смотрим в фильме.

«Эрин Брокович», 2000

Эрин — бывшая королева красоты позабытого богом американского городка, хамоватая и не слишком обремененная интеллектом. С годами ее характер и внешность никак не улучшаются, зато добавляется необходимость кормить детей при полном отсутствии мужа и поддержки.

У нее нет высшего образования, но она неожиданно становится стажером у адвоката — и очень быстро закручивается многослойная и многосложная история борьбы с большой корпорацией, которая отравляет почву канцерогенными веществами. Эрин неожиданно показывает себя упорной и смелой в достижении своей цели, зарабатывает великолепную репутацию и поправляет свои финансовые дела. Сценарий к фильму писался по следам реальной истории живого человека, так что в нем почти ничего и не придумано.

«Блондинка в законе», 2001

Ветреный возлюбленный Эль Вудс решает, что она недостаточно хороша для него — и бросает девушку с разбитым сердцем ради более успешной, умной и образованной студентки Гарварда . Уязвленное самолюбие заставляет Эль сделать невозможное: она становится учащейся все той же Гарвардской школы юриспруденции, получает впоследствии приглашение на стажировку в престижном месте.

Все бы хорошо, но окружающие отказываются видеть в ней сильную личность и взрослого, цельного человека за фасадом легкомысленной «классической блондинки». Розовое платье и игрушечная собачка девушки только усиливают этот стереотипно-анекдотичный образ. Что же она делает и почему становится-таки успешной?

«Гарвардский бомж», 2003

Детство этой героини проходило согласно всем законам мрачного хоррора и драмы разом: девочка оказалась на улице после смерти своей матери-алкоголички от СПИДа. Денег у нее, разумеется, не было, зато было искреннее стремление поскорее выбраться с этой обочины жизни.

Несмотря на все сложности и препоны, она поступает в старшую школу и блестяще заканчивает ее в ускоренном темпе — экстерном. После этого добивается получения красного диплома, поступления в престижный Гарвард и стипендии на обучение. История, показанная в фильме, очень сильная — и довольно правдоподобная, чтобы послужить и уроком, и примером.

«В погоне за счастьем», 2006

Успешный миллионер и филантроп, выходец бедного квартала чернокожих, Крис Гарднер пишет мемуары — и по нему снимается этот замечательный фильм. Герой точно повторяет весь путь своего реального прототипа. Проблемы с работой приводят к тому, что бывший брокер оказывается на улице с маленьким сыном на руках и кучей неоплаченных счетов и долгов.

Он умудряется добиться места в компании, обойдя множество претендентов на заветную должность, основывает позже собственную фирму и достигает головокружительного успеха и желанных миллионов. Настоящий Крис Гарднер, кстати, и сегодня очень известен благодаря своей благотворительности — он помогает бедным и обездоленным людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Фильм стоит посмотреть и ради игры Уилла Смита , который блестяще сыграл главную роль.

«Дьявол носит Prada», 2006

Запоминающийся и очень трогательный актерский дуэт Мерил Стрип и Энн Хатуэй. Энди, искренняя и простая девушка из провинции, с головой погружается в жестокий и яркий мир моды, желая стать известным журналистом. Ее карьера начинается в качестве стажера глянцевого журнала с властной и жесткой дамой — главным редактором. Роль «девочки на побегушках» — совсем не то, о чем ей мечталось, но и на такой незавидной позиции она становится полезной и незаменимой и в результате достигает цели, несмотря на все обиды и унижения на своем непростом пути. В главреде довольно легко угадываются черты Анны Винтур — многолетнего бессменного главного редактора Vogue. К слову, она призывала модных дизайнеров бойкотировать съемки фильма — но фильм все же был снят, да так, что смотрится буквально на одном дыхании даже теми, кто не понимает в моде совершенно ничего.

«Жизнь в розовом цвете», 2007

История Эдит Пиаф — хрестоматийный рассказ о никому не нужной девушке, которая впоследствии стала кумиром миллионов людей и настоящим символом своей непростой эпохи. Малышка воспитывалась хозяйкой борделя, потому что оказалась брошенной собственными родителями.

Стиль Пиаф со временем стал образцом для подражания множества француженок, а манера пения и сценического поведения признаны оригинальными и самобытными.

«Невидимая сторона», 2009

Чернокожий сын наркоманки и отпетого преступника оказывается на улице — без каких-либо средств к существованию, денег, еды или хотя бы одежды. Кажется, что будущее Майкла безрадостно и мрачно.

Супружеская пара в исполнении Тима Магро и Сандры Буллок берет парня под крыло и помогает ему найти свое место в жизни. Майкл становится настоящей звездой спорта, играя в школьной команде по американскому футболу. Это позволяет ему получить стипендию для учебы в престижном университете и дает старт профессиональной карьере, которая приведет его к славе.

«Коко де Шанель», 2009

Имя Габриэль Шанель известно всем — и довольно давно. Она произвела в моде настоящую революцию, подарила женщинам маленькое черное платье, деловой костюм из джерси и культовые духи. Она нарушала запреты и устанавливала собственные границы, меняла любовников как перчатки и презирала брак.

Путь к вершине успеха не стал простым или легким: будущая законодательница мод была воспитанницей сиротского приюта, певичкой в захудалом кабаре и обыкновенной швеей. Она знала, что такое голод, предательства и отчаяние. Фильм с блистательной Одри Тоту в главной роли показывает Великую Мадемуазель в самом начале ее творческого пути к славе и богатству.

«Социальная сеть», 2010

Лента, которая рассказывает об истории создания одной из самых популярных на сегодняшний день соцсетей. Кто и как придумал Facebook, с чего начинал весьма скромный студент Гарвардского университета Марк Цукерберг ? История о любви, жажде секса, гениальности, скромности, предприимчивости, предательствах, везении и упорстве.

«Чемпион», 2010

Обычная домохозяйка внезапно становится владелицей конюшни. Ей предстоит разобраться в тонкостях ведения незнакомого и необычного бизнеса, которому грозит крах, при этом детей придется оставить на попечение мужа. Она пройдет через многое, прежде чем один из ее коней не станет скакуном, не знающим поражений. Фильм снят по реальной истории первой женщины-заводчика своего времени.

«Джой», 2015

История волшебной чудо-швабры, которая в реальности облегчила действительно тяжелый домашний труд миллионов женщин по всему миру. Стоит ли говорить, что ее создательница, Джой Мангано — в фильме ее сыграла Дженнифер Лоуренс — заработала кучу денег и достигла невероятного успеха в бизнесе?

Изначально же она хотела не так уж и многого: придумать швабру для себя, чтобы ей стало проще и приятнее бесконечно убирать дом и хоть как-то разнообразить свою довольно унылую жизнь домохозяйки. Порезав руки стеклом во время уборки, молодая женщина садится рисовать свой первый чертеж. Между прочим, реальная Мангано получила около сотни патентов на свои полезные в быту изобретения.

«Одиссея», 2016