Спойлер к «Мстителям»: что сказал на прощание умирающий Грут?

Как известно, выражение «Я есть Грут» обычно не переводится, так как его значение понятно в контексте сцены. В финале фильма «Мстители: Война бесконечности» умирающий Грут говорит эту фразу Реактивному Еноту, после чего рассыпается в прах. Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн по просьбе фаната перевел последнюю фразу Грута и сделал запись в Twitter. Реплика означает слово «папа».

Джеймс Ганн ранее сообщал, что Грут из «Стражей Галактики 2» и «Войны бесконечности» является сыном взрослого Грута из первой картины. Реактивный Енот стал для подростка не только другом, но и заменил ему отца. Поэтому финальная фраза Грута делает сцену его смерти очень эмоциональной и трагичной.

Напомним, блокбастер «Мстители: Война бесконечности» бьет все кассовые рекорды. В мировом прокате лента собрала 1 млрд долларов, в России и странах СНГ — почти 1 млрд рублей.