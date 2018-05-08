Минобороны накануне Дня Победы рассказало, кто был прототипами героев известных фильмов о Великой Отечественной войне

Накануне Дня Победы министерство обороны России опубликовало на своем сайте уникальные

исторические документы, посвященные событиям и людям, которые стали прототипами известных фильмов о Великой Отечественной войне.

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в тексте.

Обнародованные материалы «рассказывают о мужестве и героизме защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа». В списке кинолент — «В небе „Ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“, „Батальоны просят огня“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Командир счастливой „Щуки“.

Среди документов есть военные фотографии героев войны, образы которых легли в основы фильмов. „В разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка „ночных ведьм“ Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная “, — уточняется в сообщении министерства.

В разделе представлены личные дела командиров подлодок „Щ-403“ и „Щ-422“ Семена Коваленко и Федора Видяева, ставших прообразом капитана Строгова и событий, которые описываются в „Командире счастливой „Щуки“.

Этот художественный фильм 1972 года, повествующий о судьбах моряков-подводников Северного флота во время Великой Отечественной войны, которые защищали арктические широты на подступах к нашим рубежам, в основе своей имеет реальные события, произошедшие с двумя подлодками в 1942 году. 19 февраля подводная лодка „Щ-403“ под командованием капитан-лейтенанта Коваленко находилась в Баренцевом море в надводном положении, когда обнаружила перед собой два немецких миноносца.

Один из кораблей противника пошел на таран подлодки и, пройдя на расстоянии в 50 метров от ее кормы, открыл по ней огонь из орудий крупного калибра. В это время второй миноносец зашел с другого борта и также атаковал „Щ-403“. Была дана команда на срочное погружение. Как записано в вахтенном журнале, командир оказался на верху, а лодку продолжали атаковать немецкие корабли.

Капитан Коваленко получив тяжелое ранение в ногу, остался на мостике. Немцы подобрали его из воды. Как стало известно уже после войны, Коваленко после допросов отправили в лагерь для военнопленных подводников, где в 1944 году он был расстрелян.

На сайте Минобороны также можно ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений.

“Целью публикации документов является сохранение исторической правды, — добавили в Минобороны. — А еще — воспитание граждан на примерах беззаветного служения Отечества“.