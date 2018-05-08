Горький, Глуховский, Стоппард и Норман: семь театральных премьер мая 

Под конец сезона столичные театры готовят несколько интересных премьер. В Театре наций и Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут адаптации голливудских фильмов, в Театре имени М. Н. Ермоловой — спектакль по новому роману Дмитрия Глуховского, а в электротеатре «Станиславский» — очередной эксперимент Бориса Юхананова.
«Игра». Театр наций
Премьера: 10 мая Время: 20:00 Адрес: Петровский переулок, дом 3 В Театре наций покажут спектакль по пьесе Энтони Шаффера. Главный герой «Игры» — пожилой аристократ. У него есть деньги, любимая жена, влияние в обществе. Но однажды супруга уходит и требует развода, чтобы получить половину состояния мужа. А потом в дверь героя стучит и сам ее любовник: молодой соперник умен, сообразителен и к тому же готов на все ради чужого богатства. Тогда начинается настоящая игра.
Пьесу дважды экранизировали в Голливуде — в 1972 («Игра на вылет» Джозефа Манкевича) и 2007 («Сыщик» Кеннета Браны) годах. Драматург Михаил Дурненков переместил героев в наши дни и немного поменял их биографии.
Вариант «Игры» на сцене Театра наций с Виктором Вержбицким и Александром Новиным в главных ролях поставил болгарский режиссер Явор Гырдев, который уже сотрудничал с Театром наций — например, семь лет назад он ставил здесь «Киллера Джо», смесь триллера, драмы и черной комедии. В «Игре» Гырдеву пришлось работать с похожим по силе напряжения материалом «Киллера»: герои пьесы используют для достижения своих целей любые средства, и предугадать их действия невозможно, даже если вы смотрели оба голливудских фильма.
«Влюбленный Шекспир». Театр имени Пушкина
Премьера: 11 мая Время: 19:00 Адрес: Тверской бульвар, дом 23 Еще одна голливудская история на театральной сцене — «Влюбленный Шекспир». Одноименный фильм с Гвинет Пэлтроу и Джозефом Файнсом в главных ролях в 2009 году получил премию «Оскар» за сценарий, написанный Томом Стоппардом и Марком Норманом. В основу легла история любви Уильяма Шекспира к юной Виоле де Лессепс, вдохновившая драматурга на создание «Ромео и Джульетты».
Сценарий Стоппарда и Нормана на сцене Театра имени Пушкина поставил его художественный руководитель Евгений Писарев. В 2016 году режиссер получил «Хрустальную Турандот» за постановку «Дом, который построил Свифт» в номинации «Лучшая режиссура».
«Орфические игры. Панк-макраме». Электротеатр «Станиславский»
Премьера: 15 мая Время: 14:00 Адрес: Тверская улица, дом 23 Шесть дней и шесть вечеров подряд, 100 участников (практически вся труппа электротеатра), сложные математические формулы — Борис Юхананов запускает новый проект. В основе — миф об Орфее, который с помощью лиры попытался вызволить свою невесту Эвридику из царства мертвых.
Как всегда, Юхананов держит в секрете подробности. Известно лишь, что «Орфические игры», состоящие из 12 спектаклей (по два в день), станут посвящением Жану Аную и Жану Кокто. В каждой из постановок режиссер использует тексты двух великих драматургов XX века, которые работали с мифом об Орфее. Для литературных и кинематографических фантазий Кокто центральным был образ Орфея, а Ануй в 1941 году написал пьесу «Эвридика».
В отличие от предыдущего театрального сериала Бориса Юхананова — «Золотого осла», длящегося пять дней, — разбора спектаклей цикла «Орфические игры» при зрителях не будет.
«ТЕКСТ». Театр имени Ермоловой
Премьера: 15 мая Время: 19:00 Адрес: Тверская улица, дом 5/6 Режиссер Максим Диденко, известный своей любовью к советской литературе («Конармия» в Школе-студии МХАТ, «Молодая гвардия» в театре «Мастерская», «Флейта-позвоночник» по поэме Владимира Маяковского в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге), за современные отечественные романы взялся недавно. В 2016 году он поставил «Чапаева и пустоту» по роману Виктора Пелевина (1991), а этой весной представит спектакль по совершенно свежему «Тексту» Дмитрия Глуховского — автора нашумевших антиутопий «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».
События нового романа разворачиваются не в постапокалиптическом будущем, а в современной Москве. Студент-филолог возвращается из тюрьмы. За годы, которые он провел там, многое изменилось — хотя бы то, что теперь человек практически не расстается с телефоном, в котором заключена вся его жизнь — важные контакты, записи и фотографии. И именно телефон лейтенанта ФСКН, отправившего по ложному обвинению студента за решетку, становится страшным оружием в руках главного героя.
Происходящее будет снимать дрон. На сцене — проекционные экраны, металлические сетки, яркий свет прожекторов. Сам режиссер определяет жанр как кибернуар. Костюмы для спектакля создала Галя Солодовникова, которая часто работает с Максимом Диденко.
«Две комнаты». «Гоголь-центр»
Премьера: 17 мая Время: 20:00 Адрес: улица Казакова, дом 8 Две женщины (Чулпан Хаматова и Инга Оболдина) накануне солнечного затмения принимают гостей, выясняют отношения с мужчинами и родственниками, ухаживают за домашними животными. Их объединяют любовь, разочарование, ожидание, надежда — словом, обыкновенные человеческие чувства.
«Две комнаты» — новый спектакль режиссера и хореографа Евгения Кулагина. В прошлом году на сцене «Гоголь-центра» он поставил «Шекспира».
«Горгоны». Театр сатиры
Премьера: 27 мая Время: 19:00 Адрес: Триумфальная площадь, дом 2 В Театре сатиры поставили пьесу Дона Нигро, историю о вечных соперницах, двух известных актрисах, которые снимаются в одном фильме. Поклонники, гонорары, роли — на протяжении долгих лет это было предметами споров между ними, и ни одна не отставала от другой. Говорят, что прототипами героинь были Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. На сцене Театра сатиры заклятых подруг играют Алена Яковлева и Марина Ильина.
«Дачники». «Школа драматического искусства»
Премьера: 31 мая Время: 19:00 Адрес: улица Сретенка, дом 19 Школа драматического искусства представит премьеру в последний день весны. Спектакль создан по одноименной пьесе Максима Горького и приурочен к 150-летию со дня его рождения. Действие разворачивается в начале 1900-х годов. Главные герои, представители интеллигенции, переезжают на дачу в поисках спокойствия и умиротворения.
Спектакли Александра Огарева показывали на сценах Центра имени Всеволода Мейерхольда, Театра имени Владимира Маяковского, Российского академического молодежного театра и других — всего он создал более 60 постановок в Москве, других городах России и за рубежом. Одна из них, «Гвидон» (2009), получила «Золотую маску» в номинации «Эксперимент».