Горький, Глуховский, Стоппард и Норман: семь театральных премьер мая

Под конец сезона столичные театры готовят несколько интересных премьер. В Театре наций и Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут адаптации голливудских фильмов, в Театре имени М. Н. Ермоловой — спектакль по новому роману Дмитрия Глуховского , а в электротеатре «Станиславский» — очередной эксперимент Бориса Юхананова

«Игра». Театр наций

Премьера: 10 мая Время: 20:00 Адрес: Петровский переулок, дом 3 В Театре наций покажут спектакль по пьесе Энтони Шаффера. Главный герой «Игры» — пожилой аристократ. У него есть деньги, любимая жена, влияние в обществе. Но однажды супруга уходит и требует развода, чтобы получить половину состояния мужа. А потом в дверь героя стучит и сам ее любовник: молодой соперник умен, сообразителен и к тому же готов на все ради чужого богатства. Тогда начинается настоящая игра.

Пьесу дважды экранизировали в Голливуде — в 1972 («Игра на вылет» Джозефа Манкевича) и 2007 («Сыщик» Кеннета Браны ) годах. Драматург Михаил Дурненков переместил героев в наши дни и немного поменял их биографии.

Вариант «Игры» на сцене Театра наций с Виктором Вержбицким и Александром Новиным в главных ролях поставил болгарский режиссер Явор Гырдев , который уже сотрудничал с Театром наций — например, семь лет назад он ставил здесь «Киллера Джо», смесь триллера, драмы и черной комедии. В «Игре» Гырдеву пришлось работать с похожим по силе напряжения материалом «Киллера»: герои пьесы используют для достижения своих целей любые средства, и предугадать их действия невозможно, даже если вы смотрели оба голливудских фильма.

«Влюбленный Шекспир». Театр имени Пушкина

Сценарий Стоппарда и Нормана на сцене Театра имени Пушкина поставил его художественный руководитель Евгений Писарев . В 2016 году режиссер получил «Хрустальную Турандот» за постановку «Дом, который построил Свифт» в номинации «Лучшая режиссура».

«Орфические игры. Панк-макраме». Электротеатр «Станиславский»

Премьера: 15 мая Время: 14:00 Адрес: Тверская улица, дом 23 Шесть дней и шесть вечеров подряд, 100 участников (практически вся труппа электротеатра), сложные математические формулы — Борис Юхананов запускает новый проект. В основе — миф об Орфее, который с помощью лиры попытался вызволить свою невесту Эвридику из царства мертвых.

Как всегда, Юхананов держит в секрете подробности. Известно лишь, что «Орфические игры», состоящие из 12 спектаклей (по два в день), станут посвящением Жану Аную и Жану Кокто . В каждой из постановок режиссер использует тексты двух великих драматургов XX века, которые работали с мифом об Орфее. Для литературных и кинематографических фантазий Кокто центральным был образ Орфея, а Ануй в 1941 году написал пьесу «Эвридика».

В отличие от предыдущего театрального сериала Бориса Юхананова — «Золотого осла», длящегося пять дней, — разбора спектаклей цикла «Орфические игры» при зрителях не будет.

«ТЕКСТ». Театр имени Ермоловой

Премьера: 15 мая Время: 19:00 Адрес: Тверская улица, дом 5/6 Режиссер Максим Диденко , известный своей любовью к советской литературе («Конармия» в Школе-студии МХАТ, «Молодая гвардия» в театре «Мастерская», «Флейта-позвоночник» по поэме Владимира Маяковского в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге), за современные отечественные романы взялся недавно. В 2016 году он поставил «Чапаева и пустоту» по роману Виктора Пелевина (1991), а этой весной представит спектакль по совершенно свежему «Тексту» Дмитрия Глуховского — автора нашумевших антиутопий «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».

События нового романа разворачиваются не в постапокалиптическом будущем, а в современной Москве. Студент-филолог возвращается из тюрьмы. За годы, которые он провел там, многое изменилось — хотя бы то, что теперь человек практически не расстается с телефоном, в котором заключена вся его жизнь — важные контакты, записи и фотографии. И именно телефон лейтенанта ФСКН , отправившего по ложному обвинению студента за решетку, становится страшным оружием в руках главного героя.

Происходящее будет снимать дрон. На сцене — проекционные экраны, металлические сетки, яркий свет прожекторов. Сам режиссер определяет жанр как кибернуар. Костюмы для спектакля создала Галя Солодовникова , которая часто работает с Максимом Диденко.

«Две комнаты». «Гоголь-центр»

Премьера: 17 мая Время: 20:00 Адрес: улица Казакова, дом 8 Две женщины ( Чулпан Хаматова Инга Оболдина ) накануне солнечного затмения принимают гостей, выясняют отношения с мужчинами и родственниками, ухаживают за домашними животными. Их объединяют любовь, разочарование, ожидание, надежда — словом, обыкновенные человеческие чувства.

«Две комнаты» — новый спектакль режиссера и хореографа Евгения Кулагина . В прошлом году на сцене «Гоголь-центра» он поставил «Шекспира».

«Горгоны». Театр сатиры

«Дачники». «Школа драматического искусства»

Премьера: 31 мая Время: 19:00 Адрес: улица Сретенка, дом 19 Школа драматического искусства представит премьеру в последний день весны. Спектакль создан по одноименной пьесе Максима Горького и приурочен к 150-летию со дня его рождения. Действие разворачивается в начале 1900-х годов. Главные герои, представители интеллигенции, переезжают на дачу в поисках спокойствия и умиротворения.