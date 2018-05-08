Студенты курсов «Мосфильма» пообщались с мэтрами отечественного кино 

Для слушателей бесплатных курсов на главной киностудии страны проводятся мастер-классы с ведущими кинематографистами России. Владимир Хотиненко, Владимир Меньшов и Вадим Абдрашитов делятся с молодежью своим бесценным опытом, рассказывают истории создания известных картин, повествуют о сложностях съемочного процесса и работы над сценарием.
Так Владимир Меньшов погрузил будущих редакторов сценариев и фильмов в процесс создания ленты «Любовь и голуби». Мастер рассказал о том, как трудно пробивала картина дорогу на экран, как ее запрещали в связи с началом в стране антиалкогольной компании. Тогда, по словам Владимира Валентиновича, казалось, что на ленту «наехал трамвай истории», и ничего с этим сделать нельзя. Впрочем, время все расставило по своим местам. Диалог с Вадимом Абдрашитовым был посвящен культовым фильмам режиссера и проблемам кинематографического образования. По мнению мастера, специальности режиссера и драматурга студенты должны получать в рамках второго высшего образования бесплатно.
Но, большая часть времени, безусловно, была посвящена разговору о важной роли редактора в процессе кинопроизводства. Аудитория, хорошо подготовленная к творческой встрече с Вадимом Юсуповичем, долгое время не отпускала мэтра, который помимо ответов на многочисленные вопросы, поделился с будущими редакторами фильма и сценария важными практическими советами. Классики отечественной режиссуры убеждены, что главные качества хорошего редактора — это высокий уровень культуры и великолепное знание кино. У слушателей редакторских курсов еще есть время для повышения своей профессиональной квалификации — они завершат обучение в августе.
Напомним, что идея создания Курсов по подготовке специалистов среднего звена принадлежит Генеральному директору Киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову. Обучение бесплатное. Таким образом, Киноконцерн «Мосфильм» за счет своей прибыли дает возможность молодым людям получить выбранную ими киноспециальность. После обучения все слушатели Курсов проходят обязательную практику в съемочных группах и продолжают работу в кинематографе.