Студенты курсов «Мосфильма» пообщались с мэтрами отечественного кино

Владимир Меньшов и Для слушателей бесплатных курсов на главной киностудии страны проводятся мастер-классы с ведущими кинематографистами России. Владимир Хотиненко Вадим Абдрашитов делятся с молодежью своим бесценным опытом, рассказывают истории создания известных картин, повествуют о сложностях съемочного процесса и работы над сценарием.

Так Владимир Меньшов погрузил будущих редакторов сценариев и фильмов в процесс создания ленты «Любовь и голуби». Мастер рассказал о том, как трудно пробивала картина дорогу на экран, как ее запрещали в связи с началом в стране антиалкогольной компании. Тогда, по словам Владимира Валентиновича, казалось, что на ленту «наехал трамвай истории», и ничего с этим сделать нельзя. Впрочем, время все расставило по своим местам. Диалог с Вадимом Абдрашитовым был посвящен культовым фильмам режиссера и проблемам кинематографического образования. По мнению мастера, специальности режиссера и драматурга студенты должны получать в рамках второго высшего образования бесплатно.

Но, большая часть времени, безусловно, была посвящена разговору о важной роли редактора в процессе кинопроизводства. Аудитория, хорошо подготовленная к творческой встрече с Вадимом Юсуповичем, долгое время не отпускала мэтра, который помимо ответов на многочисленные вопросы, поделился с будущими редакторами фильма и сценария важными практическими советами. Классики отечественной режиссуры убеждены, что главные качества хорошего редактора — это высокий уровень культуры и великолепное знание кино. У слушателей редакторских курсов еще есть время для повышения своей профессиональной квалификации — они завершат обучение в августе.