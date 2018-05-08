Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель 

Режиссёр комедии Виталий Мельников строго подошёл к отбору актрис. Для съёмок требовалось семь эффектных девушек, красивых, обаятельных, но разных. Для кастинга Мельников приехал в Москву и поселился в гостинице. Сюда же он и приглашал претенденток на роли. Однако поток красавиц, направлявшихся в номер к мужчине, смутил руководство гостиницы, ведь в советские времена моральный облик постояльцев очень волновал руководство отелей. Во время очередной беседы Мельникова с кандидаткой на роль в фильме в номер ворвались горничная, дежурная и милиционер. Увы, застать неприличную сцену им не удалось — режиссёр и актриса просто беседовали. В итоге в ленту попали несколько настоящих звёзд — Марианна Вертинская, Наталья Варлей, Елена Соловей, а сама картина, вышедшая в 1971 году, стала одним из лидеров кинопроката.