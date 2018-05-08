Джонни Депп напился и избил продюсера

Голливудский актер Джонни Депп поколотил продюсера на съемках нового фильма, а затем предложил потерпевшему дать ему сдачи за 100 тысяч долларов, сообщает pagesix.com.

Джонни Депп пил на площадке весь день. В состоянии алкогольного опьянения актер попытался сам срежиссировать одну из сцен. Из этого не получилось ничего хорошего. Когда продюсер решил остановить Деппа, так как разрешение на съемки истекло, актер вышел из себя.

«Депп встал очень близко к нему и кричал: «Да кто ты такой? У тебя нет на это права!»» — рассказал один из очевидцев.

После этих слов актер накинулся на продюсера и ударил его по ребрам. А затем предложил потерпевшему ударить его в ответ по лицу за 100 тысяч долларов, но пьяного Деппа и продюсера вовремя растащили очевидцы.