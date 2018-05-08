Световые фильмы о городах-героях на фасаде «Манежа»

Световые фильмы в честь 9 мая стали традиционными для Москвы. В прошлом году они были посвящены письмам с фронта, а в этот раз — девяти городам-героям. На фасаде здания Центрального выставочного зала «Манеж» можно увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе. У каждого мини-фильма свое музыкальное сопровождение, создающее у зрителя иллюзию полного присутствия. Трансляции проходят ежедневно. Как прошел один из показов смотрите в сюжете.