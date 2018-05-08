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«В любых ситуациях надо оставаться человеком»: Вдова Зейнудина Батманова о своем муже — герое России
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«В любых ситуациях надо оставаться человеком»: Вдова Зейнудина Батманова о своем муже — герое России 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«В любых ситуациях надо оставаться человеком»: Вдова Зейнудина Батманова о своем муже — герое РоссииВдова Зейнудина Батманова рассказала, каким человеком был простой дагестанский лесник — герой России, в репортаже Первого канала.
«Когда смотрели фильмы про войну, когда там кто-то сдавался, он так возмущался, говоря, как может человек сдаться или так низко предать себя и своих близких. Говорил, что в любых ситуациях надо оставаться мужчиной, человеком», — рассказывает Джамиля Батманова.
Зейнудин Батманов был убит боевиками летом 2015 года за отказ сдать сотрудников полиции. Последними словами дагестанца было: «Лучше умереть, чем стать предателем».
Фото: life.ru
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