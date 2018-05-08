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Netflix пригласил для работы над «Яркостью 2» сценариста «Красавицы и чудовища»
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Netflix пригласил для работы над «Яркостью 2» сценариста «Красавицы и чудовища» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Постановщиком вновь выступит Дэвид Эйер.
Сценаристом сиквела «Яркости» выступит Эван Спилиотопулос, в прошлом работавший над «Красавицей и чудовищем» и приключенческим фильмом «Белоснежка и охотник 2» с Крисом Хемсвортом и Шарлиз Терон.
Кресло режиссёра вновь займёт Дэвид Эйер, а главные роли исполнят Уилл Смит и Джоэл Эдгертон.
По информации источников The Hollywood Reporter, сценарист оригинального фильма Макс Ландис не вернётся к производству из-за творческих разногласий с Эйером. Гонорар автора сценария первой «Яркости» составил от 3 до 4 миллионов долларов.
«Яркость» стала одним из первых полнометражных фильмов Netflix, который был призван показать аудитории, что онлайн-сервис может конкурировать с голливудскими студиями. Производство стоило 90 миллионов долларов. В первые три дня картину посмотрели 11 миллионов раз. При подсчётах учитывались только ТВ-просмотры.
Мнения зрителей и критиков по поводу оригинальной «Яркости» кардинально отличались. Большинству зрителей картина понравилась, в то время как пресса осталась недовольна сюжетом, проработкой мира фильма, а некоторые журналисты посчитали киноленту скучной.
Рейтинг «Яркости» от критиков на Rotten Tomatoes составляет 26%, в то время как оценка пользователей — 85%.
#яркость #netflix #кино
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