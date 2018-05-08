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Первые кадры фильма «Под Силвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилдом
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Первые кадры фильма «Под Силвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилдом 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В сети появились первые кадры нового фильма с участием Эндрю Гарфилда «Под Силвер-Лэйк». Картина будет представлена в основном конкурсе на 71-ом Каннском кинофестивале, который начал сегодня свою работу.
Фильм «Под Силвер-Лэйк» расскажет о молодом жителе Лос-Анджелеса (Гарфилд), который расследует убийство олигарха из мира независимой музыки. Он узнает, что это преступление связано с другой загадкой — исчезновением одной красивой девушки, и пытается связать всю информацию воедино.
Когда фильм появится в российском прокате, пока неизвестно.
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