Все шикарные постеры к фильму «Дэдпул 2»

Чуть больше недели осталось до премьеры нового «Дэдпула». В трепетном ожидании мы собрали все клевые постеры о нем, какие вышли на сегодняшний день. Разумеется, искра безумия коснулась и их: