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Рэйф Файнс и Ребекка Холл сыграют супругов в новом фильме Джона Майкла МакДоны
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Рэйф Файнс и Ребекка Холл сыграют супругов в новом фильме Джона Майкла МакДоны 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Рэйф Файнс, Ребекка Холл и Марк Стронг получили роли в новом проекте Джона Майкла МакДоны («Голгофа», «Однажды в Ирландии»), получившем название «Прощенный». В основу сюжета фильма ляжет одноименный роман Лоуренса Осборна. Проект будет объявлен во время Каннского кинофестиваля на днях.
По сюжету книги супругу Дэвид (Файнс) и Джо Хеннигер (Холл) направляются на вечеринку другу семьи в его марокканский особняк, но по пути Дэвид сбивает мальчика насмерть. Супруги все-таки приезжают на праздник, однако все выходные мучаются от того, как им жить дальше. Стоит отметить, что это не первое совместное появление Ребекки Холл и Рэйфа Файнса на большом экране — в 2018 в прокат выйдет детективная комедия «Холмс и Ватсон», где они сыграли вместе с Хью Лори, Келли Макдоналд и Уиллом Ферреллом.
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