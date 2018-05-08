Рэйф Файнс и Ребекка Холл сыграют супругов в новом фильме Джона Майкла МакДоны 

Рэйф Файнс, Ребекка Холл и Марк Стронг получили роли в новом проекте Джона Майкла МакДоны («Голгофа», «Однажды в Ирландии»), получившем название «Прощенный». В основу сюжета фильма ляжет одноименный роман Лоуренса Осборна. Проект будет объявлен во время Каннского кинофестиваля на днях.
По сюжету книги супругу Дэвид (Файнс) и Джо Хеннигер (Холл) направляются на вечеринку другу семьи в его марокканский особняк, но по пути Дэвид сбивает мальчика насмерть. Супруги все-таки приезжают на праздник, однако все выходные мучаются от того, как им жить дальше. Стоит отметить, что это не первое совместное появление Ребекки Холл и Рэйфа Файнса на большом экране — в 2018 в прокат выйдет детективная комедия «Холмс и Ватсон», где они сыграли вместе с Хью Лори, Келли Макдоналд и Уиллом Ферреллом.