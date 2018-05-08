Эксклюзивное интервью с актрисой Евгенией Лозой: «Актер — прежде всего профессия»

14 мая на канале «Dомашний» выходит долгожданный второй сезон популярного сериала «Восток-Запад». В преддверии премьеры Киноафиша встретилась с исполнительницей главной роли Евгенией Лозой , чтобы поговорить о съемках нового сезона и актерской профессии вообще.

Евгения, вы учились на курсе К. А. Райкина в Школе-студии МХАТ. Я знаю, что вас часто спрашивают, не жалеете ли вы, что не закончили ВУЗ. Но у меня другой вопрос: Как у вас хватило смелости уйти от прославленного мастера, будучи еще совсем юной девушкой? Вы понимали, куда уходите?

Уход из ВУЗа не был осознанным решением, как и все в моей жизни, это произошло спонтанно. На тот момент у меня заканчивался один проект, оставалось три, четыре съемочных дня, которые были разбросаны на несколько месяцев. У меня не было какой-то базы, я не уходила в громкий проект, после которого бы знала, что все начнется. Возможно, не было бы плодов у этого обучения, если бы я получала его именно в тот период своей жизни. Когда ничего не видишь, не слышишь и не воспринимаешь. Еще непонятно сложилась бы моя карьера, если бы я осталась. Но я думаю, что все так, как должно быть.

Как показывает практика, очень многие артисты сейчас делают тоже самое, уходя из театра в кино. Как вам кажется обязательно ли делать этот выбор?

Я сейчас буду разглагольствовать на тему, к которой я практически не имею отношения, но многие мои друзья так поступали. Это было связано с тем, что они не получали творческого удовлетворения в театре. У них не было хороших ролей, достаточно частых постановок, где бы их талант и потенциал был использован в полной мере. Такое своего рода прозябание таланта за совершенно небольшое вознаграждение. У многих со временем появляются семьи, которые нужно кормить, а на театральную зарплату не всегда это можно сделать, поэтому многие артисты уходят зарабатывать деньги в кино, в антрепризу и так далее. Я прекрасно их понимаю, можно бесконечно говорить о чем-то творческом, возвышенном, но прежде всего актер — это профессия, это работа, которой мы зарабатываем себе на жизнь.

Кадр из сериала «Восток-Запад»

Есть люди как Константин Аркадьевич (Райкин — прим.) он не работает в кино уже много лет, и еще когда я была его студенткой, он не разрешал сниматься и нам. Он знал, что нам поступают предложения и просил, чтобы мы приносили ему сценарий фильма для одобрения, которое, как правило, никто не получал. Приходилось выкручиваться, сниматься втихую, на каникулах. Естественно это было интересно, первые предложения, первые небольшие роли в сериалах, съемки клипов, поэтому я позволяла себе такие хитрости, которые, конечно, не оставались незамеченными, но, слава Богу, не были радикально осуждены. В какой-то момент съемки наложились на учебный период и тогда мне пришлось сделать выбор.

Отсутствие актерского образования когда-нибудь вставало преградой на пути получения роли?

Меня уже очень давно не спрашивали, есть ли у меня диплом, но первое время, конечно, я с этим сталкивалась. Это не нравилось режиссерам старых школ, принципиальных понятий, и когда-то отсутствие образования мешало мне, но были и такие случаи, когда это напротив помогло. Обучение — это во многом прекрасно, но существует опасность того, что из тебя сделают то, чем ты не являешься. А в моем случае я осталась при своем мироощущении, при своей пластике, при своем голосе и многим режиссерам это было по душе.

Фото со съемок сериала «Восток-Запад»

А есть ли у вас отношения с театром сегодня?

Сегодня нет. Поступать в труппу определенного театра я бы не хотела, играть в антерпризе тоже. Мне было бы интересно поучаствовать в какой-нибудь авторской постановке. Cейчас я стараюсь не работать больше чем в двух, трех проектах одновременно, тогда как раньше я могла сниматься сразу в пяти. Разрываться между разными городами, разными героями, площадками очень сложно, поэтому теперь я отношусь к себе более бережно. Сама я люблю ходить в театр на классические постановки без надуманного, перевернутого понимания оригинальных текстов, я думаю, что новые прочтения приемлемы к новой литературе, а классику нужно воспринимать такой, какой она есть.

Вы очень много снимаетесь в российских сериалах. Сегодня у многих зрителей существует штамп, что отечественный сериал — это плохо. И нельзя сказать, что это утверждение голословно. Как вы сами относитесь к этому? Какой сериал, по вашему мнению, можно назвать хорошим?

Какой интересный вопрос, я никогда его себе не задавала. Я думаю, что в первую очередь, хороший сериал должен быть понятен, как создателям, так и зрителям. Хорошим я бы назвала тот сериал, который не идет на поводу у публики. Тот, который может чему-то научить, может быть даже поменять сознание. Сейчас российские сериалы и фильмы в большей степени кино продюсерское — это моя работа. Каким бы не был сценарий, каким бы не был съемочный процесс, главное, чтобы я была честна перед самой собой, знала, что я выполняю ее достойно. В таком случае я буду понимать, что это не халтура хотя бы с моей стороны.

Кадр из сериала «Восток-Запад»

Что вы можете сказать о различии менталитета между русскими и турками? Находили ли вы какие-то вещи, которые казались вам странными, а что напротив увлекало вас в этой стране?

Творческие люди — это какая-то особая национальность, представители которой говорят на одном языке. Если говорить об Аднане и других турецких актерах они, действительно, отличаются от россиян, но все равно нас что-то объединяет априори. Они — образованные люди, увлекающиеся примерно тем же — той же литературой, музыкой. Турецкие мужчины, не занимающиеся творческой деятельностью, наверно, отличаются своей экспрессивностью, горячностью, где-то обидчивостью. Первое время общаться с ними было очень непросто. Я попадала в неловкие ситуации, могла неаккуратно о чем-то попросить и тем самым оскорбить человека. Может быть, это связано с тем, что мужчина в Турции — Бог и царь, а женщина всегда остается на втором плане. Наш съемочный период выпал на праздник Рамадан и каждый день в 8 вечера мы слышали пушечные выстрелы, после которых традиционно начиналась молитва. Для нашего славянского слуха первое время эти песни необычны, но потом, когда привыкаешь, они вызывают медитативный эффект.

Кадр из сериала «Восток-Запад»

Кого бы вы хотели сыграть в ближайшем будущем? Поделитесь своими самыми смелыми актерскими мечтами.

Я бы очень хотела сыграть какую-нибудь суперженщину и с удовольствием бы обучилась боевым искусствам для роли вроде Лары Крофт.

Можете ли вы назвать причины, по которым стоит начать смотреть «Восток-запад»?

В первую очередь, он может действительно оказаться познавательным для девушек, желающих связать свою судьбу с иностранцем. Узнать о некоторых тонкостях такого союза, о том, чем это может быть чревато. Тема так же полезна для людей, которые хотят уехать жить заграницу, не взвесив все за и против. Но самое главное в нашем сериале — это то, что он про любовь. Так, что я призываю всех любить и смотреть «Восток-Запад», ведь это чувство движет всем миром и есть то, ради чего мы живем.

Беседовала Варвара Цыпина