Каннский кинофестиваль начался с борьбы за равенство женщин

Накануне старта 71-го Каннского кинофестиваля директор смотра Тьерри Фремо собрал внеочередную пресс-конференцию, в рамках которой, сообщает USA Today , обозначил позицию фестиваля по отношению к женщинам— режиссерам.

"Мы хотим идти в ногу с меняющимся миром", — сказал Фремо, чей фестиваль не раз становился площадкой для сексуальных домогательств скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна

Фремо пообещал, что количество мужчин и женщин в отборочных комитетах смотра уравновесят, и все больше женщин будут становиться председателями жюри — так, в этом году председательницей стала Кейт Бланшетт

Три из 21 фильма основной программы фестиваля сняты женщинами. Фремо утверждает, что количество женщин-режиссеров в основном конкурсе будет расти. Лишь единожды «Золотой пальмовой ветви» удостаивалась женщина — историческая награда досталась Джейн Кэмпион за фильм «Пианино» (1993).

"Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше режиссеров-женщин", — резюмировал Тьерри Фремо. Он также подсчитал, что в субботу на красную дорожку Каннского кинофестиваля выйдет около 100 женщин.