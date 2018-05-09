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Минкульт запретил кинотеатрам Новосибирска показывать «Мстителей» в День Победы
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Минкульт запретил кинотеатрам Новосибирска показывать «Мстителей» в День Победы 

ngs.ru 20 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 9 мая, новосибирские кинотеатры сняли с показа «Мстителей» и другие иностранные фильмы.
«Это не наша инициатива. Мстителям давалось прокатное удостоверение Министерством культуры РФ с условием, что 9-го Мстители сделают паузу в прокате. В ином случае Мстители вышли бы с 10 числа. Мы не ставим никаких иностранных фильмов, потому что у нас своя программа в этот день, но, в принципе есть устная рекомендация [от Минкульта]— ограничится 9 мая только российскими фильмами», — объяснила корреспонденту НГС PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова.
В сети кинотеатров «Синема Парк», которая также показывает сегодня только российские фильмы, изменения тоже объяснили указанием Министерства культуры.
Согласно расписанию на сайте сети кинотеатров «Мир кино» («Седьмое небо», «Аврора», «Орион») — здесь Мстителей также не показывают, но есть другие иностранные фильмы.
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