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Фильм «Собибор» показали на кинорынке в Канне
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Фильм «Собибор» показали на кинорынке в Канне 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
КАНН /Франция/, 11 мая. /ТАСС/. Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» был представлен в четверг на всемирном кинорынке, действующем на полях 71-го международного Каннского кинофестиваля. На презентацию киноленты, рассказывающей о побеге узников из одноименного нацистского концлагеря в годы Второй мировой войны, были приглашены представители ведущих международных компаний и кинопрессы.
По словам координаторов киносеанса, его организатором стала компания Allmedia. «Фильм вызвал большой интерес в Канне, — сказала ТАСС представитель компании Лариса Леонова. — Он уже приобретен рядом европейских стран, с другими ведутся переговоры».
Права на демонстрацию
По ее мнению, «Собибор» — одна из самых важных картин на Каннском кинорынке. Франция одной из первых приобрела права на демонстрацию фильма. Его французская премьера состоялась 4 мая в резиденции Совета Европы в Страсбурге.
Как подчеркивалось на премьере, память о подвигах руководителя восстания Александра Печерского и сотен других узников лагеря «Собибор», которые даже в нечеловеческих условиях смогли сохранить волю к сопротивлению, должна быть сохранена. Для десятков тысяч евреев из Польши, Голландии, Словакии, Чехии и Франции восстание в «Собиборе» было «водоразделом между жизнью и смертью».
На страсбургской встрече участники выразили надежду, что представители европейских стран примут декларацию о признании особой значимости подвига советского офицера Александра Печерского. В рамках мероприятия также указывалось, что Европарламент и другие европейские структуры должны утвердить день восстания, 14 октября, как особую общеевропейскую дату.
О фильме
Фильм «Собибор» рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши.
Концлагерь «Собибор» действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года — за это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было одним из самых массовых по числу участников за период Второй мировой войны. Бежать удалось почти 300 узникам.
В России фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, вышел на экраны 3 мая.
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