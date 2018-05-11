Фильм «Собибор» показали на кинорынке в Канне

КАНН /Франция/, 11 мая. / ТАСС /. Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» был представлен в четверг на всемирном кинорынке, действующем на полях 71-го международного Каннского кинофестиваля. На презентацию киноленты, рассказывающей о побеге узников из одноименного нацистского концлагеря в годы Второй мировой войны, были приглашены представители ведущих международных компаний и кинопрессы.

По словам координаторов киносеанса, его организатором стала компания Allmedia. «Фильм вызвал большой интерес в Канне, — сказала ТАСС представитель компании Лариса Леонова . — Он уже приобретен рядом европейских стран, с другими ведутся переговоры».

Права на демонстрацию

По ее мнению, «Собибор» — одна из самых важных картин на Каннском кинорынке. Франция одной из первых приобрела права на демонстрацию фильма. Его французская премьера состоялась 4 мая в резиденции Совета Европы в Страсбурге.

Как подчеркивалось на премьере, память о подвигах руководителя восстания Александра Печерского и сотен других узников лагеря «Собибор», которые даже в нечеловеческих условиях смогли сохранить волю к сопротивлению, должна быть сохранена. Для десятков тысяч евреев из Польши, Голландии, Словакии, Чехии и Франции восстание в «Собиборе» было «водоразделом между жизнью и смертью».

На страсбургской встрече участники выразили надежду, что представители европейских стран примут декларацию о признании особой значимости подвига советского офицера Александра Печерского. В рамках мероприятия также указывалось, что Европарламент и другие европейские структуры должны утвердить день восстания, 14 октября, как особую общеевропейскую дату.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши.

Концлагерь «Собибор» действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года — за это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было одним из самых массовых по числу участников за период Второй мировой войны. Бежать удалось почти 300 узникам.

В России фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, вышел на экраны 3 мая.