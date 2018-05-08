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Хабенский в четверг представит фильм «Собибор» в Канне
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Хабенский в четверг представит фильм «Собибор» в Канне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 8 мая — РИА Новости. Актер и режиссер Константин Хабенский представит фильм «Собибор» на кинорынке в Канне 10 мая, сообщает пресс-служба Роскино во вторник.
"Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту «Собибор», в Канне. Показ пройдет 10 мая в рамках международного кинорынка", — говорится в сообщении.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.
"Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за «неправильный» язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках", — отметил Хабенский, чьи слова приводятся в сообщении.
Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира — Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» — международной медиагруппы, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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