Хабенский в четверг представит фильм «Собибор» в Канне

КАНН, 8 мая — РИА Новости . Актер и режиссер Константин Хабенский представит фильм «Собибор» на кинорынке в Канне 10 мая, сообщает пресс-служба Роскино во вторник.

"Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту «Собибор», в Канне. Показ пройдет 10 мая в рамках международного кинорынка", — говорится в сообщении.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

"Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за «неправильный» язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках", — отметил Хабенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.