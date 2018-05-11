В Минобрнауки не согласны с маркировкой «12+» для фильма «Собибор»

Андрей Петров. МОСКВА, 11 мая. / ТАСС /. Возрастное ограничение фильма «Собибор», которое предполагает его просмотр детьми старше 12 лет, не является правильным. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки

Накануне просмотр исторического фильма «Собибор», рассказывающего о бунте узников в одноименном нацистском концлагере, был организован в стенах Министерства образования и науки. Картину посмотрели сотрудники ведомства и приглашенные журналисты.

"На мой взгляд, рейтинг «12+» [слишком низкий], нужно повыше — «16+», вот для юношества, для воспитательных акций в Вооруженных силах, молодежных движениях. Но для детей… Вот покажешь такой фильм, и потом возникнет психолого-педагогическая проблема", — сказал Петров.

По его мнению, это очень жесткий фильм. «Но есть такие сильные произведения искусства, которые важны для нашей памяти, тот же „Список Шиндлера“, и „Собибор“ становится в этот ряд. Они рассказывают, что такое фашизм, издевательство над людьми. И то, что прекрасный актер Константин Хабенский свой режиссерский дебют посвятил этой теме, на мой взгляд, символично», — отметил глава департамента.

"Даже в историко-культурном стандарте помещено имя Александра Печерского , который организовал единственный успешный побег из лагеря, это уникальный подвиг", — подчеркнул Петров.

В российский прокат фильм «Собибор» вышел 3 мая. Одноименный концлагерь действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года на территории оккупированной Польши. За это время там было уничтожено до 250 тыс. евреев. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил лейтенант Александр Печерский, это восстание было первым удачным за период войны и единственным настолько массовым по числу спасшихся участников — бежать удалось почти 300 узникам.