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Шарлиз Терон анонсировала сиквел «Взрывной блондинки»
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Шарлиз Терон анонсировала сиквел «Взрывной блондинки» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Шарлиз Терон на шоу Watch What Happens Live сказала, что не сыграет женский вариант Джеймса Бонда, но вернется на экраны в продолжении фильма «Взрывная блондинка».
Ранее актер Крис Хемсворт поделился мнением, что Терон была бы идеальной женщиной-Бондом. Это мнение Шарлиз посчитала льстящим ей, однако сообщила, что ни в чем подобном сейчас не снимается, зато занята в сиквеле «Взрывной блондинки», который сейчас находится на стадии разработки.
Фильм Дэвида Лейтча о супершпионке Лоррейн Бротон, вышедший на экраны в 2017 году, собрал в мировом прокате $95 млн Сейчас к российской премьере готовится другая картина Лейтча — супергеройский комедийный боевик «Дедпул 2».
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