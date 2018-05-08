Бельгийский режиссер снимает фильм о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Бельгийский режиссер-документалист Бенуа Муш снимает документальный фильм о жизни крымчан в российском Крыму. По его словам, идея картины появилась после поездки в Донецкую народную республику, итогом которой год назад стал фильм «Последняя осень в Донецке». Режиссер отмечает, что убедился, насколько информация, которую подают западные СМИ, может контрастировать с реальностью.

"В Западной Европе сильна пропаганда против России, я хочу изменить это мнение. Показать, что в России все не так. Я специально ездил в Донецк, чтобы увидеть своими глазами то, что там происходит, и получить достоверную информацию. В Крым приехал по этой же причине", — сказал Бенуа в эфире радио «Спутник в Крыму».

До поездки в Крым, говорит режиссер, он был немного знаком с историей полуострова, читал о выборе крымчан в 2014 году и знает реакцию Запада на референдум о воссоединении Крыма с Россией. По словам Бенуа, прежде всего он планирует пообщаться с людьми. В фильм войдут также кадры с празднования Дня Победы.

"Цель моей картины — показать настоящий Крым, изнанку происходящих процессов. Я планирую участвовать 9 мая в Параде Победы как оператор, снимать, общаться с людьми и спрашивать, как им живется, и что они чувствуют в новом Крыму", — сообщил бельгиец.

Бенуа Муш приехал в Крым на машине через Керченскую переправу. Уже побывал в Керчи, Феодосии, Ялте и Симферополе. Больше всего, по его словам, режиссера покорила природа Южного берега.

"Мне Ялта запомнилась. Очень романтичное место. Там очень глубокая история, я прочувствовал ее, когда гулял по городу. Многие съемки велись с квадрокоптера, мне удалось увидеть таким образом дворцы, Ай-Петр. Я влюбился в природу Крыма. Линия берегов здесь красивее, чем в Италии или Греции", — заметил собеседник.

Несмотря на туристическую привлекательность Крыма, Бенуа считает, что курорт пока остается недоступным для европейцев.

"Из-за антироссийской политики на Западе отдых в Крыму не кажется европейцам привлекательным. Уверен, что в будущем все изменится", — заключил он.