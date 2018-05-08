Камбербэтч считает неправильным сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше мужчин

ЛОНДОН, 8 мая. / ТАСС /. Британский актер Бенедикт Камбербэтч считает, что не стоит сниматься в фильмах, если занятые в них женщины будут получать меньше, чем мужчины. Об этом он рассказал в интервью еженедельнику Radio Times.

"Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: «Если их работа не оплачивается также, как мужская, то я не буду делать этого», — отметил актер.

В качестве примера важности женских ролей он упомянул проект, который в настоящий момент осуществляется его продюсерской компанией Sunny March. Это экранизация книги по роману Меган Хантер «Конец, с которого все начинается» (The End We Start From). «Наш следующий проект — это история женщины, которая смотрит через призму женского восприятия на материнство в разгар природного бедствия. Половина зрительской аудитории будет женская», — воскликнул он.

Высказывания Камбербэтча стали ответом на дискуссию в британском обществе по вопросу разницы в зарплатах мужчин и женщин. К примеру, стало известно, что Клер Фой, исполнившая роль королевы Елизаветы II в сериале «Корона» (The Crown), получила за работу меньше, чем актер Мэтт Смит , сыгравший на экране ее мужа, герцога Эдинбургского принца Филипа.

В общей сложности Бенедикт Камбербэтч исполнил более 60 ролей, одной из самых известных стал образ британского сыщика Шерлока Холмса . Согласно опубликованному в феврале исследованию, персонаж в исполнении Камбербэтча стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, потеснив комик-группу Monty Python.