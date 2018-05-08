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Камбербэтч считает неправильным сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше мужчин
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Камбербэтч считает неправильным сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше мужчин 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Британский актер Бенедикт Камбербэтч считает, что не стоит сниматься в фильмах, если занятые в них женщины будут получать меньше, чем мужчины. Об этом он рассказал в интервью еженедельнику Radio Times.
"Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: «Если их работа не оплачивается также, как мужская, то я не буду делать этого», — отметил актер.
В качестве примера важности женских ролей он упомянул проект, который в настоящий момент осуществляется его продюсерской компанией Sunny March. Это экранизация книги по роману Меган Хантер «Конец, с которого все начинается» (The End We Start From). «Наш следующий проект — это история женщины, которая смотрит через призму женского восприятия на материнство в разгар природного бедствия. Половина зрительской аудитории будет женская», — воскликнул он.
Высказывания Камбербэтча стали ответом на дискуссию в британском обществе по вопросу разницы в зарплатах мужчин и женщин. К примеру, стало известно, что Клер Фой, исполнившая роль королевы Елизаветы II в сериале «Корона» (The Crown), получила за работу меньше, чем актер Мэтт Смит, сыгравший на экране ее мужа, герцога Эдинбургского принца Филипа.
В общей сложности Бенедикт Камбербэтч исполнил более 60 ролей, одной из самых известных стал образ британского сыщика Шерлока Холмса. Согласно опубликованному в феврале исследованию, персонаж в исполнении Камбербэтча стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, потеснив комик-группу Monty Python.
Первое место детективу, появлявшемуся в четырех сезонах сериала «Шерлок», отдали 30% участников исследования, охватившего семь стран, в том числе Австралию, Индию, США, Францию и Японию. Камбербэтч сумел опередить персонажа из популярного научно-фантастического сериала (17,6%) Doctor Who ("Доктор Кто"). На третьем месте оказался старший инспектор Джон Лютер из детективного сериала Luther ("Лютер") в исполнении Идриса Эльбы (12,4%).
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